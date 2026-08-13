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Παρούσα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για έκτη φορά τα τελευταία εφτά χρόνια θα είναι η Ομόνοια. Οι πρωταθλητές Κύπρου επικράτησαν 1-0 της Λίνκολν στο ΓΣΠ, στον επαναληπτικό του 1-1 στο Γιβραλτάρ, και εξασφάλισαν την πρόκριση στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Εκεί, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα αντιμετωπίσει τη Σεντ Τρούιντεν, με στόχο την είσοδο στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Παράλληλα, έχει ήδη εξασφαλίσει, στο χειρότερο σενάριο, θέση στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Το «χρυσό», όπως αποδείχθηκε, γκολ του «τριφυλλιού» πέτυχε ο Λοΐς Tζούνις στο 22ο λεπτό. Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των πρασίνων και έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση, σε μία φάση που τα έβαλε με όλη την άμυνα της Λίνκολν και με επιμονή κατάφερε να σκοράρει.

Η Ομόνοια ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης επιβεβαιώνοντας την τεράστια διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα. Δεν «καθάρισε» το παιχνίδι, όμως κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και σφράγισε το εισιτήριο για τα πλέι οφ.

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