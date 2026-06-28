Οι βουλευτικές εκλογές πέρασαν, η κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τελειώνει, αλλά το ενδιαφέρον της πολιτικής ζωής δεν… πάει για μπάνια. Οι μηχανές της προεκλογικής για τις προεδρικές εκλογές έχουν ήδη ανάψει και το παιχνίδι παίζεται πλέον σε διάφορα επίπεδα στην σκιά ασφαλώς και των διαφόρων εξελίξεων και των θεμάτων που απασχολούν τη δημόσια ατζέντα. Προεδρικό, Πινδάρου και Εζεκίας Παπαϊωάννου είναι τα τρία επιτελεία στα οποία στρέφεται στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον.

Οι αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο

Είναι δεδομένο ότι επίκειται ένας νέος ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος. Ίσως, ο τελευταίος πριν το τέλος της πενταετίας, ο οποίος θα δώσει στο Νίκο Χριστοδουλίδη και την ευκαιρία για τις τελευταίες κινήσεις στην σκακιέρα στο δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές. Ο διορισμός της Μαρίας Παναγιώτου στη δημόσια εκπαίδευση είναι το ένα δεδομένο στην εξίσωση. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η πινελιά που θέλει να βάλει ο Πρόεδρος στο κυβερνητικό σχήμα για το τελευταίο μίλι της πενταετίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι:





● Οι αποφάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι άμεσα αλλά σίγουρα εντός καλοκαιριού, με πιθανότερο χρονικό σημείο το τέλος Ιουλίου ή ακόμα και τις αρχές Αυγούστου. Σίγουρα, ότι είναι να γίνει θα γίνει πριν το Σεπτέμβριο, όπου ουσιαστικά η κυβέρνηση μπαίνει δυναμικά προς το τελευταίο σκέλος της διακυβέρνησης καθορίζοντας στόχους και πολιτικές που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 2027.

Της τελευταίας ουσιαστικά χρονιάς της πρώτης πενταετίας της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, με τις πολιτικές που θα τροχιοδρομηθούν να αποτελούν ουσιαστικά και τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί και η προεκλογική του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις και συνεντεύξεις του, όσες φορές ρωτήθηκε απάντησε πώς δεν έχει λάβει ακόμα τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές.

Είναι όμως κοινό μυστικό στους πολιτικούς κύκλους ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ξανά υποψήφιος και ουσιαστικά μπαίνει σιγά – σιγά στα βαθιά μιας νέας προεκλογικής. Τους καλοκαιρινούς μήνες αναμένεται να παραμείνει στην Κύπρο και να συνεχίσει να δουλεύει, επιδιώκοντας παράλληλα, μέσα από την παρουσία του σε εκδηλώσεις και επισκέψεις να ενδυναμώσει την επαφή του με τον κόσμο, σε μια νέα πορεία προς την κοινωνία.

Στην μάχη των προεδρικών εκλογών και μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, η στήριξη που θα αντλήσει από την κοινωνία των πολιτών είναι αυτή που θα του δώσει τη δυναμική που αναζητά για να περάσει στο β’΄γύρο, καθώς τα μετεκλογικά δεδομένα και το νέο κομματικό σκηνικό, είναι πολύ διαφορετικό από το 2023.

● Λίγες και στοχευμένες κινήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι μεγάλες σε αριθμό. Αφενός είναι δεδομένη η αντικατάσταση της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργείο Γεωργίας που φεύγει ούτως ή άλλως μετά τον διορισμό της στην δημόσια εκπαίδευση και την αποδοχή του διορισμού της από την ίδια. Είναι επίσης κενή, η θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους τον περασμένο Ιανουάριο μετά την γνωστή υπόθεση με το βίντεο.

Αιωρείται επίσης το τι θα γίνει με το Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων μετά τη λήξη της κυπριακής Προεδρίας. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Προς το παρόν, η Μαριλένα Ραουνά είναι επιφορτισμένη με τις εργασίες της Προεδρίας ως Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Απ’ εκεί και πέρα, εκτιμάται ότι θα γίνουν ακόμα μία ή δύο κινήσεις στο Υπουργικό Συμβουλίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο προς ποια κατεύθυνση θα γίνουν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως άλλωστε συνηθίζει όταν πρόκειται για θέματα ανασχηματισμού, κρατεί ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του και όπως αναφέρει συχνά σε δηλώσεις του, ο ανασχηματισμός δεν ανακοινώνεται αλλά εκτελείται.

● Στίγμα κεντροδεξιό. Το δεδομένο είναι ότι όποιες κινήσεις γίνουν θα έχουν σαφή και έντονο το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα που θέλει να δώσει στην διακυβέρνηση του ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλαδή την κεντροδεξιά κατεύθυνση με άξονα της τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

● «Με σεβασμό στον κόσμο του ΔΗΣΥ». Η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στο παρασκήνιο είναι το κατά πόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης μέσα από τις όποιες κινήσεις επιχειρήσει να κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα επιδιώξει να προσεγγίσει για υπουργοποίση στελέχη ή απλά συναγερμικά μέλη, ως μία κίνηση με την οποία θα επιδιώξει να ενισχύσει το έρεισμα που έχει στον συναγερμικό κόσμο.

Χωρίς να είναι ξεκάθαρο το πώς θα κινηθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης, το μήνυμα που βγαίνει μέσα από πηγές από το Λόφο είναι πώς ο Πρόεδρος θέλει να κινηθεί «με απόλυτο σεβασμό προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ».

Τουτέστιν ότι δεν θα προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες θα μπορούν να θεωρηθούν προκλητικές. Άρα οι όποιες αποφάσεις του θα κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Πληροφορίες πάντως θέλουν συναγερμικούς, να έχουν θέσει τα ονόματα τους στη διάθεση του Νίκου Χριστοδουλίδη, δηλώνοντας ετοιμότητα να ράψουν προεδρικό κοστούμι. Πρόθεση της Κυβέρνηση είναι να διατηρήσει, όσο το δυνατό είναι εφικτό, χαμηλούς τόνους, έναντι της Πινδάρου. Άλλωστε, στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, την Οικονομία και την εξωτερική πολιτική, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, ταύτιση απόψεων κάτι το οποίο αναμένεται να αναδειχθεί ως στοιχείο σε μία προεκλογική αντιπαράθεση των δύο πλευρών. Η διατήρηση της στήριξης από εκείνη την μερίδα των συναγερμικών που είναι μαζί του είναι εξαιρετική σημασίας για τον ίδιο στο νέο σκηνικό.

● Ισορροπίες με ΔΗΚΟ και κόμματα συμπολίτευσης. Είναι προφανές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδη θέλει να διατηρήσει το όποιο έρεισμα έχει στα κόμματα που τον στήριξαν το 2023. Το ΔΗΚΟ είναι προφανές ότι, ως το μοναδικό πλέον κοινοβουλευτικό κόμμα της συμπολίτευσης επιδιώκει και επιζητά ένα πιο ενισχυμένο ρόλο.

Αυτό, όπως άλλωστε και από πλευράς ΔΗΚΟ δηλώνεται πολλές φορές, δεν αφορά αύξηση Υπουργών του κόμματος, αλλά ενίσχυση του ρόλου στη διαμόρφωση πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Το ΔΗΚΟ είναι εξάλλου και το μεγαλύτερο κόμμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κυβέρνηση και ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέλει να μεταφέρει στον δηκοϊκό κόσμο το αίσθημα ότι υπάρχει έντονο το δηκοϊκό αποτύπωμα στην Κυβέρνηση.

Απ΄εκεί και πέραν είναι προφανές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει να διατηρήσει τις ισορροπίες και με τα άλλα δύο κόμματα της συμπολίτευσης, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ. Το άθροισμα των ποσοστών των τριών κομμάτων έχει ασφαλώς μειωθεί αρκετά σε σχέση με το 2023, παραμένουν ωστόσο μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θέλει να πατήσει.

Είναι όμως γεγονός ότι μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών υπάρχει αρκετή μουρμούρα στα δύο κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής. Τόσο στην ΔΗΠΑ όσο και στην ΕΔΕΚ υπάρχουν φωνές που επιρρίπτουν ευθύνες στην Κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Για την ΕΔΕΚ το θέμα περνά προς το παρόν σε δεύτερη μοίρα μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές. Στην ΔΗΠΑ, η μουρμούρα στελεχών είναι ακόμα πιο έντονη κατηγορώντας πολλές φορές ευθέως το Προεδρικό και την κυβέρνηση, για εμπλοκή στις εκλογές.

Στέλεχος μάλιστα της ΔΗΠΑ έκανε αφορά στην παρουσία του ΥΠΕΣ Κωνσταντίνου Ιωάννου στην προεκλογική συγκέντρωση της αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου, λέγοντας πώς είναι απαράδεχτο, στελέχη της Κυβέρνησης να στήριζαν με την ανοχή του Προέδρου, υποψήφια κόμματος της αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά η ΔΗΠΑ συμμετέχει στην Κυβέρνηση και θα συνεχίσει να έχει παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Μαρίνο Μουσιούττα και τον Βασίλη Πάλμα.

Από την άλλη δεν περνά απαρατήρητη η απόφαση για στήριξη της υποψήφιας του ΑΚΕΛ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, παρόλο ότι πρόκειται για απόφαση της τοπικής κοινωνίας. Στη εξίσωση μπαίνει και η δεδηλωμένη από στελέχη του ΑΚΕΛ πρόθεση για επαφές τόσο με την ΔΗΠΑ όσο και με την ΕΔΕΚ για συμπόρευση στο πλαίσιο μιας προοδευτικής συμμαχίας για το 2028.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό λεπτών ισορροπιών που καλείται να διαχειριστεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενόψει και των διεργασιών που θα ακολουθήσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τις εκλογές.

● Θα έχει υποψήφιο το ΕΛΑΜ; Ερώτημα του… εκατομμυρίου. Το ΕΛΑΜ δεν είναι συμπολίτευση και οι πολιτικές του θέσεις βρίσκονται αρκετές φορές σε διάσταση με την Κυβέρνηση. Υπάρχει όμως μια παρασκηνιακή συνεννόηση για αρκετά ζητήματα και επικοινωνία μεταξύ, όσο και εάν δεν λέγεται δημόσια. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλο μέρος της δεξαμενής ψήφων του ΕΛΑΜ, είναι πιθανότερο να στηρίξουν Νίκο Χριστοδουλίδη παρά Αννίτα Δημητρίου ή Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργο Παμπορίδη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, νοουμένου όμως ότι δεν θα έχουν επιλογή από το ΕΛΑΜ.

Χωρίς να σημαίνει κατ΄ ανάγκη επίσημη στήριξης του ΕΛΑΜ προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό το στοιχείο της εξίσωσης, είναι καθοριστικό. Δεν είναι όμως εύκολο να πορευθεί στις προεδρικές εκλογές το ΕΛΑΜ χωρίς δικό του υποψήφιο, είναι ωστόσο κάτι που παρασκηνιακά συζητείται.

Αννίτα Vs Αβέρωφ ή και κάτι άλλο;

Η πορεία του Νίκου Χριστοδουλίδη προς τις προεδρικές εκλογές, είναι συνυφασμένη σε ένα βαθμό και με τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ. Η έναρξη της εσωκομματικής προεκλογικής στην Πινδάρου είναι θέμα χρόνου.

Ανεπίσημα, όπως λέγεται, έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό αναμένεται να είναι ακόμα πιο εμφανές από τον Σεπτέμβριο, όταν ουσιαστικά θα ξεκινήσει, είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα ένας διάλογος για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Το πιθανότερα είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να ληφθεί απόφαση και να οριστεί η ημερομηνία για ένα έναρξη της εσωκομματικής διαδικασίας για την επιλογή του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Να καθοριστεί δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα για υποβολή ενδιαφέρονται και να οριστεί η μέρα διεξαγωγής των εκλογών στις οποίες για πρώτη φορά θα ψηφίσουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία αριθμούν γύρω στις 50χιλιάδες.

Τα δεδομένα μέχρι στιγμής στην Πινδάρου δείχνουν ότι θα έχουμε μία εσωκομματική αναμέτρηση μεταξύ Αννίτας Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου. Ενίοτε σε αυτήν την εξίσωση μπαίνει και το όνομα του βουλευτή πλέον και πρώην Υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη.

Σύμφωνα με κάποια σενάρια ωστόσο, είναι πιθανόν ο Γιώργος Παμπορίδης να μη θελήσει να σταθεί απέναντι από την πρόεδρο του κόμματος, εάν η ίδια θα διεκδικήσει τελικά το χρίσμα του υποψηφίου. Θα δηλώσει ενδεχομένως το ενδιαφέρον του, απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου στην περίπτωση που δεν εκφράσει ενδιαφέρον η Αννίτα Δημητρίου.

Τα σενάρια που εξυφαίνονται στην Πινδάρου και οι παίχτες

Το σενάριο συμμετοχής του ΔΗΣΥ στην Κυβέρνηση, ή της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2028 από την Πινδάρου, έκλεισαν ουσιαστικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών της 24ης Μαΐου. Το ανέλπιστο για πολλούς 27,1% που έλαβε ο ΔΗΣΥ, άλλαξε και τα δεδομένα σε σχέση με το σενάριο μίας συνεργασίας ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ με ένα κοινό υποψήφιο, πέραν των ηγεσιών των δύο κομμάτων. Σε αυτό το σενάριο, στο τραπέζι έμπαινε το όνομα του Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, Πλέον όμως, κανένα από τα δύο σενάρια δεν συζητείται.

Μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, η πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζεται αδιαμφισβήτητη εσωκομματικά και για πολλούς, με δυναμική για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Υπάρχει όμως και μία μερίδα ακόμα και κομματικών στελεχών που διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις ως προς την ετοιμότητα της πολιτικά για να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.

Στο σημείο αυτό είναι που επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας μιας ομάδας συνεργατών από την πρόεδρο του κόμματος επί όλων των θεμάτων, κυρίως των μεγάλων ζητημάτων όπως είναι το Κυπριακό, η Οικονομία, η εξωτερική πολιτική, τα θέματα ενέργειας και άλλα, οι οποίοι να τη συμβουλεύουν, να την καθοδηγούν και να την ενισχύουν σε αυτή την προσπάθεια. Κάτι το οποίο είχε γίνει και από μέρους του Νίκου Αναστασιάδη αρκετό καιρό πριν τις προεδρικές εκλογές του 2013.

Ομάδα συμβούλων είχε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Πέραν αυτού βέβαια και οι δύο τέως τους είχαν πίσω τους μια μακρά κοινοβουλευτική πορεία που τους είχε προσθέσει αρκετή εμπειρία και γνώσεις,. Η ίδια βέβαια έχει ήδη μια πενταετία ως Πρόεδρος της Βουλής και διανύει τη δεύτερη της. Κάποιες κινήσεις έχουν ήδη γίνει με τον διορισμό του Ονούφριου Κουλά, ο οποίος από το κομματικό περιβάλλον είναι και ο πιο στενός της συνεργάτης, ως διευνθυντή του ΔΗΣΥ, τον επαναδιορισμό του Γιώργου Χατζηγεωργίου ως υπεύθυνου ευρωπαϊκών θεμάτων και ενίσχυσης της ομάδας και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα.

Το ζητούμενο βέβαια είναι εάν η ίδια το θέλει. Τα μηνύματα από την Πινδάρου προς αυτό το συμπέρασμα οδηγούν, αν και η ίδια δεν έχει δηλώσει ποτέ επίσημα το ενδιαφέρον της. Αυτό το οποίο επίσης συζητείται, είναι ότι σε κάποιους αιωρείται ως ενδεχόμενο να μην διεκδικήσει, αφήνοντας χώρο στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο τελευταίος θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για το χρίσμα. Ανεπίσημα το αναφέρει σε κύκλους που κυκλοφορεί.

Έχει το δικό του πολιτικό γραφείο και τη δική του ομάδα με την οποία δουλεύει και βρίσκεται, όπως λέγεται σε συνεχή επαφή με την βάση του κόμματος. Ο ίδιος ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε ενεργό εμπλοκή ιδιαίτερα στον τελικό στάδιο της προεκλογικής, αλλά και στις παρασκηνιακές διεργασίες που προηγήθηκαν της επανεκλογής της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Σε αυτόν πιστώνεται από κάποιους, η στήριξη που έδωσε η Άμεση Δημοκρατία στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ως συνεπακόλουθο της σχέσης του με τον Φειδία Παναγιώτου. Θεωρείται ότι είναι ένα από τα άτομα που μπορούν να τον επηρεάσουν.

Από το περιβάλλον του, προβάλλεται η δυνατότητα μιας υποψηφιότητας με πολιτικό υπόβαθρο που μπορεί να διαχειριστεί κρίσει και δύσκολες καταστάσεις και που μπορεί, να αντλήσει ψήφους και πέραν του συναγερμικού ακροατηρίου.

Κυρίως σε μια μάχη β’ γύρου με αντίπαλο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, θα μπορούσε να έχει στήριξη από ψηφοφόρους του VOLT, του ΑΛΜΑ ή ακόμα και από το χώρο της αριστεράς. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι ενδεχομένως και οι όποιες εξελίξεις προκύψουν στο Κυπριακό το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη διαφαινόμενη πρόθεση νέας πρωτοβουλίας από τον Αντόνιο Γκουτέρες. Για τον ίδιο, ενδεχομένως να εκτιμάται ότι το 2028, θα είναι η δικαίωση του για την αποτυχία του 2023.

Βέβαια, εντός του συναγερμικού στρατοπέδου υπάρχει και η άποψη ότι η επιλογή Αβέρωφ θα ήταν πισωγύρισμα για τον ΔΗΣΥ σε μια νέα πορεία με την ίδια κατάληξη του 2023.

Το αποτέλεσμα αυτής της εσωκομματικής μάχης και το πόσο ενωμένος θα κινηθεί τελικά προς τις προεδρικές εκλογές ο ΔΗΣΥ, είναι ίσως και το κλειδί στην όλη ιστορία. Σε μια παράταξη η οποία, παρά το θετικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, τα μέτωπα συνεχίζουν να ανοίγουν και να ξύνουν πληγές, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το θέμα του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και τη δήλωση του Δημήτρη Δημητρίου για τον Νίκο Αναστασιάδη.

Ο τελευταίος δήλωσε από μόνος του πρόθεση να απέχει των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, όμως η δήλωση Δημητρίου, έφερε αντιδράσεις από άλλα στελέχη και μια έμμεση παρατήρηση προς το πρόσωπο του στην τελευταία συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου. Όλα αυτά, ενισχύουν την άποψη ότι οι εσωκομματικές ισορροπίες στον ΔΗΣΥ εξακολουθούν να παραμένουν λεπτές και αυτό ασφαλώς, ως στοιχείο, θα μετρήσει στην εξίσωση των προεδρικών εκλογών.

Το ενδιαφέρον για Προεδρία του Ανδρέα Μαυρογιάννη

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης το δήλωσε 2-3 φορές το τελευταίο διάστημα ότι θα τον ενδιέφερε, υπό κάποιες προϋποθέσεις να είναι ξανά υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, η δήλωση στήριξης της Άντρης Χατζηανδρέου για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, η παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου του Άντρου Κυπριανού, είναι κινήσεις με τις οποίες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης βάζει το όνομα του στο τραπέζι, αναμένοντας ξανά τη στήριξη από το ΑΚΕΛ και από δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Το μοντέλο Μαυρογιάννη θεωρείται για την Εζεκία Παπαϊωάννου επιτυχημένο, παρά το γεγονός δεν οδήγησε σε εκλογική νίκη. Κατάφερε να περάσει άνετα στο β΄γύρο των προεδρικών εκλογών και άρα το κόμμα της αριστεράς να αποφύγει εσωκομματικά προβλήματα.

Κατέγραψε επίσης μια αξιοπρόσεχτη πορεία στον β΄γύρο. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα, ιδιαίτερα στο νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και θεωρείται ευνοϊκότερο. Αυτό βέβαια, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι το ΑΚΕΛ θα επιλέξει ξανά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για υποψήφιο.

Θέλει όμως να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο με ένα υποψήφιο με τον προφίλ Μαυρογιάννη στηριζόμενο από μια προοδευτική συμμαχία δυνάμεων στην οποία το ΑΚΕΛ να είναι ο βασικός πόλος. Σε αυτή την εξίσωση είναι πιθανόν να κολλήσει και το VOLT ενώ ερωτηματικό είναι το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο τελευταίος, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι στιγμές πολιτικές επιλογές του για Προεδρία της Βουλής και αντιδημαρχία Αγλαντζιάς είναι οι ίδιες με το ΑΚΕΛ, στις προεδρικές εκλογές, το πιθανότερο είναι να είναι ο ίδιος υποψήφιος. Άρα αν δεν έχει τη στήριξη του ΑΚΕΛ, θα είναι απέναντι του.

Ο Φειδίας και η Άμεση Δημοκρατία είναι πάντα ένας απροσδιόριστος παράγοντας για το πώς θα ενεργήσουν.