Η ουσιαστική στήριξη προς την Κύπρο μπορεί να ήρθε ξεχωριστά από εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η αλληλεγγύη από πλευράς θεσμών ήταν φραστική, αλλά αυτό δεν μειώνει τη σημασία της ευρωπαϊκής ομπρέλας προστασίας που στήθηκε προς όφελος του νησιού.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, δεν έμεινε μόνο στο να ευχαριστήσει θεσμούς και εταίρους αλλά φρόντισε να στείλει και συγκεκριμένα στοχευμένα μηνύματα. Το περιστατικό με το ντρόουν στο Ακρωτήρι έδειξε πως «η Κύπρος είναι στην πρώτη γραμμή» και όχι στην περιφέρεια της ΕΕ, όπως υπέδειξε η Μ. Ραουνά.

Ξεκάθαρο το τι διακυβεύεται

Μιλώντας κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο συζήτησης για την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Υφυπουργός επισήμανε ότι για την Κύπρο η κατάσταση δεν είναι θεωρητική, καθώς η γεωγραφική της θέση τη συνδέει άμεσα με την περιοχή και συνδέει και την Ευρώπη με την περιοχή. «Από τη δική μας γωνιά της Ένωσης, είναι απολύτως ξεκάθαρο τι διακυβεύεται», ανέφερε.

Εξέφρασε παράλληλα «την ειλικρινή εκτίμηση της Κύπρου για την ισχυρή αλληλεγγύη και υποστήριξη που παρέχουν στην Κύπρο και τον λαό της, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Σώματος και της Προέδρου του, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», καθώς και την Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. «Η Κύπρος δεν θα ξεχάσει ποτέ», είπε.

Σημείωσε, παράλληλα, πως «ενώ η Κύπρος δεν ήταν άμεσος στόχος, το πρόσφατο περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αφορούσε τις βρετανικές Βάσεις, καταδεικνύει πόσο απρόβλεπτη είναι αυτή η σύγκρουση και πόσο γρήγορα και αδιακρίτως μπορεί να εξαπλωθεί.

Στην ομιλία της ανέδειξε ότι «αυτή είναι η ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη στην πράξη. Ένα μήνυμα ότι η ασφάλεια ενός κράτους-μέλους, είναι η ασφάλεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι όταν ένα κράτος-μέλος δέχεται επίθεση, δέχεται επίθεση ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, επίσης, ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας. Και το ξεκαθαρίσατε: Η Κύπρος δεν είναι η περιφέρεια της Ευρώπης. Είναι η πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Και ο φάρος της στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αλληλεγγύη από την Ούρσουλα

Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και η ασφάλειά της είναι ασφάλεια της ΕΕ, είπε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη, όλοι εμείς εδώ στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο. Η ασφάλειά σας είναι η ασφάλειά μας», είπε συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη ευθύνη της Ευρώπης είναι να προστατεύσει τους πολίτες της και να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην περιοχή.

Διαφορετική ανάγνωση ευρωβουλευτών

Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές στις τοποθετήσεις τους είδαν με διαφορετικό φακό την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κύπρο, χωρίς να αποφεύγονται οι αιχμές ότι αυτή εκφράστηκε χωριστά από κράτη-μέλη και όχι συλλογικά.

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ) σημείωσε πως η Κύπρος παραμένει ασφαλής χάρη στην άμεση και έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ, ενώ ευχαρίστησε παράλληλα τις χώρες που έστειλαν βοήθεια προς την Κύπρο.

Ο Γιώργος Γεωργίου (ΑΚΕΛ/ΕΑ) ήταν έντονος και ανέδειξε το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κύπρο προσφέρθηκε κατά μόνας και όχι θεσμικά. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η βοήθεια να «μην εξαφανιστεί την επόμενη μέρα γιατί η Τουρκία συνεχίζει να είναι εκεί». «Επιτέλους, υψώστε ανάστημα», είπε απευθυνόμενος προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Γεάδης Γεάδη (ΕΛΑΜ/ΕΣΜ) υπενθύμισε τα όσα προειδοποιούσε από το ίδιο βήμα πριν ένα μήνα και ανέδειξε ότι την ίδια ώρα, η Τουρκία ανέπτυξε παράνομα 6 οπλισμένα F16 στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, για να προστατέψει δήθεν τα τουρκικά συμφέροντα και έκανε λόγο για απόλυτη σιωπή από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Μέχρι πότε η Ευρώπη θα υποσκάπτει τον ίδιό της τον εαυτό», διερωτήθηκε.

Ο Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ/ΕΣΔ) στάθηκε και αυτός στην παράνομη παρουσία τουρκικών F-16 σημειώνοντας την απουσία αναφοράς του θέματος από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη για αυτά τα αεροσκάφη τα οποία η Τουρκία πήρε στην Κύπρο και ούτε μια λέξη για αυτή τη συνεχή και συνεχόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. Στην ουσία τι κάνουμε; Απλώς με την στάση μας ταΐζουμε το τουρκικό τέρας», είπε.

Η δουλειά συνεχίζεται κανονικά

Η κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τουλάχιστον με τα όσα ανέφερε η Μαριλένα Ραουνά, δεν φαίνεται να επηρεάζουν το έργο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στην Κύπρο υπάρχει κανονικότητα, είπε, προσθέτοντας ότι έγιναν κάποιες προσαρμογές όπου κρίθηκε αναγκαίο. «Η Προεδρία μέσα από δύσκολες συνθήκες, συνεχίζει να παράγει, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και του Κόλπου», ανέφερε. Ως Προεδρία, σημείωσε, η Κύπρος είναι ακόμα πιο αποφασισμένη και δεσμευμένη στην εκπλήρωση των θεσμικών της υποχρεώσεων και στην προώθηση της ατζέντας της Ένωσης, με στοχευμένο και προσανατολισμένο σε αποτελέσματα τρόπο.

Συγκάλεσε συνεδρίαση για την κρίση

Τη δεύτερη συνεδρίαση του μηχανισμού Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Πολιτικών Κρίσεων (IPCR) από την έναρξη της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή, συγκάλεσε την Τρίτη η κυπριακή Προεδρία.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και τις υπηρεσίες της Κομισιόν, σχετικά με την κατάσταση επί του πεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης, στον αντίκτυπο της σύγκρουσης στους πληθυσμούς της περιοχής, καθώς και στη στήριξη που παρέχεται στους πληγέντες. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο έργο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών-μελών που βρίσκονται στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η EEAS, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη παρουσίασαν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της εξελισσόμενης κατάστασης και τους πιθανούς δευτερογενείς αντίκτυπους σε διάφορους τομείς. Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν η ενεργειακή τροφοδοσία και οι τιμές της ενέργειας, η μετανάστευση, οι μεταφορές, η χειραγώγηση ξένης πληροφόρησης και το περιβάλλον ασφάλειας, για το οποίο υπήρξε ενημέρωση και από την Europol.

Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι άλλοι

O Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι, δήλωσε ότι η ασφάλεια των Κυπρίων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη βρετανική Κυβέρνηση. Επισήμανε ακόμη πως οι δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ενισχύθηκαν τόσο πριν, όσο και μετά την επίθεση με το drone που κατέπεσε στη βάση τα ξημερώματα της 2ας Μαρτίου.

Μεριμνούμε ώστε να προστατεύουμε τους υπηκόους μας, να παράσχουμε κάθε υποστήριξη στην Κύπρο, στους εταίρους μας που στοχοποιήθηκαν άδικα από το Ιράν, δήλωσε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» έφτασε στην περιοχή της Κύπρου για να ενισχύσει την άμυνα του νησιού, μετά το πλήγμα που δέχτηκε εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ανέφεραν πηγές χθες Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Ansa. Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον 160 μέλη του ιταλικού ναυτικού, συμμετέχει σε επιχείρηση για την Κύπρο σε συντονισμό με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μίλησε χθες τηλεφωνικώς με την Ολλανδή ομόλογό του, Ντίλαν Γιεσιλγκόζ – Ζεγκέριους, προς την οποία εξέφρασε την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνδρομή της Ολλανδίας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου, με την αποστολή φρεγάτας στην περιοχή.

Είπε επίσης ότι επισήμανε τη σημασία της επίλυσης των εντάσεων μέσω του διαλόγου, της διατήρησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας.