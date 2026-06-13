Αλλάζει άρδην η διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας, με στόχο την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει σειρά δράσεων και πολιτικών που αποσκοπούν στον τερματισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών και στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται το πλαίσιο διαχείρισης ακινήτων, τα τέλη οικοδομής, η κρατική γη, τα τοπικά σχέδια και οι διατηρητέες οικοδομές.

Αναλυτικά, ο επανασχεδιασμός του πλαισίου διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος θα συμβάλει στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, περιλαμβάνει τα εξής:

•Σταδιακή ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

•Απλοποίηση και εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού των μεταβιβαστικών τελών, διά νόμου.

•Εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των εντύπων και αιτήσεων του Κτηματολογίου, καθώς σήμερα απαιτούνται 150 έντυπα.

•Επιτάχυνση της διαδικασίας πλειστηριασμού, με την ανάθεση της εκτιμητικής εργασίας σε ιδιώτες εκτιμητές.

•Σύσταση ειδικών κλιμακίων για τη ρύθμιση ζητημάτων δικαιωμάτων διόδου («περάσματος») σε περίκλειστα τεμάχια, με στόχο τη δραστική διευκόλυνση της αξιοποίησης των ακινήτων.

Νέο σύστημα αδειών οικοδομής

Παράλληλα, προωθείται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας υπολογισμού των τελών αδειών οικοδομής, με την εισαγωγή νέου συστήματος, που εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδότησεων των οικοδομών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην ετοιμασία σχετικών κανονισμών, οι οποίοι τροποποιούν τους υφιστάμενους και έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το σημερινό σύστημα υπολογισμού των δικαιωμάτων είναι πολύπλοκο και θα αντικατασταθεί από ένα απλούστερο, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την οικοδομική αδειοδότηση και να διευκολύνει πολίτες και επαγγελματίες του χώρου.

Κρατική γη

Εντός του έτους θα κατατεθούν στη Βουλή και οι κανονισμοί για την αποτελεσματική διάθεση της κρατικής γης. Θα διαμορφωθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και του κράτους.

Επίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης κρατικής γης βάσει ανοικτών και διαφανών διαδικασιών, μέσω δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με κατακύρωση υπέρ του προσφοροδότη που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, δηλαδή το υψηλότερο μίσθωμα.

Αλλαγή τοπικών σχεδίων

Θα αναθεωρηθούν, επίσης, τα τοπικά σχέδια των τεσσάρων μεγάλων αστικών συμπλεγμάτων, οι πολεοδομικές ζώνες της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, καθώς και τμήματα του κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής.

Εκτιμάται πως τα επόμενα δύο χρόνια θα αναθεωρηθούν τα τοπικά σχέδια των τεσσάρων μεγάλων αστικών συμπλεγμάτων και της Πέγειας, ώστε να αποτελέσουν ένα σύγχρονο, δυναμικό και αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης της ανάπτυξης.

Αναμένεται, επίσης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης των Πολεοδομικών Ζωνών των κοινοτήτων της πρώτης φάσης της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η δεύτερη φάση της διαδικασίας. Επιπλέον, αναμένεται η δημοσίευση του πρώτου αναθεωρημένου κεφαλαίου του κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής.

Κίνητρα για διατηρητέα

Τους επόμενους μήνες τροχιοδρομούνται και αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης και διαχείρισης των διατηρητέων οικοδομών. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η παροχή κινήτρων, η απλοποίηση διαδικασιών, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις διατηρητέες οικοδομές και η ενίσχυση υποστηρικτικών δομών σε επαρχιακό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση, ενώ ξεκινά η λειτουργία γραφείων του Κλάδου Διατήρησης σε κάθε επαρχία, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης τόσο των ιδιοκτητών όσο και των μελετητών. Τέλος, προωθείται η δημιουργία ενιαίας βάσης αποθετηρίου διατηρητέου συντελεστή, με στόχο την απλοποίηση του πλαισίου παραχώρησης κινήτρων για τη συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση των διατηρητέων οικοδομών.