Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη δημοσιότητα έδωσαν δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές τα πρώτα γραπτά μηνύματα που ανακτήθηκαν από το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Άντονι Φάουτσι, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μεταξύ των μηνυμάτων περιλαμβάνονται συνομιλίες από τον Ιανουάριο του 2021, κατά τις οποίες ο τότε διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) συζητούσε με άλλους κορυφαίους Αμερικανούς υγειονομικούς αξιωματούχους τα διαθέσιμα, εκείνη την περίοδο, δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη.

Σύμφωνα με το CNN, oι γερουσιαστές Ρον Τζόνσον του Ουισκόνσιν και Ραντ Πολ του Κεντάκι δημοσίευσαν τη Δευτέρα τα μηνύματα, αφού το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS) παρέδωσε το iPhone του Φάουτσι σε υποεπιτροπή της Γερουσίας που ερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τους δύο γερουσιαστές, το τηλέφωνο περιείχε περισσότερα από 34.000 μηνύματα και 522 φωνητικά μηνύματα. Προς το παρόν δημοσιοποίησαν στιγμιότυπα από μόλις 11 γραπτά μηνύματα που είχαν σταλεί την περίοδο κατά την οποία ο Φάουτσι ήταν επικεφαλής του NIAID.

Τι έγραφε για τον εμβολιασμό κατά την εγκυμοσύνη

Τα διεθνή ΜΜΕ εστιάζουν κυρίως σε συνομιλία της 25ης Ιανουαρίου 2021 με τον Βίβεκ Μέρθι, ο οποίος ήταν τότε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Τζο Μπάιντεν για την Covid-19.

Ο Μέρθι ρώτησε τον Φάουτσι εάν υπήρχε κάποιος πιθανός κίνδυνος για τις εγκύους ή εάν γνώριζε δεδομένα ή θεωρητικούς λόγους για τους οποίους θα ήταν προτιμότερο ο εμβολιασμός να γίνεται νωρίτερα ή αργότερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο Φάουτσι απάντησε ότι «δεν υπάρχουν δεδομένα ή θεωρητικοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι θα ήταν προτιμότερος ο εμβολιασμός νωρίτερα αντί για αργότερα στην εγκυμοσύνη».

Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε σε ένα θεωρητικό ενδεχόμενο που αφορούσε το πρώτο τρίμηνο. «Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν σημαντική καταιγίδα κυτταροκινών και πυρετό μετά τη δεύτερη δόση, αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να συνδεθεί με αποβολή κατά το πρώτο τρίμηνο», έγραψε.

Η Δρ. Ροσέλ Γουαλένσκι, τότε διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), απάντησε: «Σίγουρα εύστοχη παρατήρηση, ειδικά μετά τη δεύτερη δόση».

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα screenshots που δημοσιοποιήθηκαν, ο Φάουτσι επανήλθε στο θέμα, επισημαίνοντας ότι για οποιοδήποτε εμβόλιο υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την εγκυμοσύνη θα πρέπει να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση. «Πρέπει να σταθμίζει κανείς τους πιθανούς κινδύνους έναντι των οφελών», έγραψε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η λοίμωξη από Covid-19 μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σοβαρή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Φάουτσι επισήμανε επίσης ότι οι έγκυες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων. Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι που κυοφορούσαν είχαν ήδη εμβολιαστεί μετά τη χορήγηση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης και, όπως έγραφε, «δεν είχαν προκύψει προβλήματα».

Το CNN αναφέρει ότι επικοινώνησε με τους Φάουτσι, Μέρθι και Γουαλένσκι ζητώντας σχόλιο.

Τι έδειξαν στη συνέχεια τα δεδομένα

Όπως επισημαίνει το αμερικανικό πρακτορείο, οι συγκεκριμένες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εμβολιασμό εγκύων ήταν ακόμη περιορισμένα. Στις 11 Αυγούστου 2021, το CDC προχώρησε σε επίσημη σύσταση υπέρ του εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη, αφού ανέλυσε δεδομένα που δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή άλλα ζητήματα ασφαλείας που να συνδέονται με το εμβόλιο.

Παράλληλα, το CDC είχε προειδοποιήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι οι έγκυες που προσβάλλονταν από Covid-19 διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης σε σύγκριση με όσες γυναίκες δεν ήταν έγκυες.

Μελέτες που ακολούθησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή κατά την εγκυμοσύνη και ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι σπάνιες. Το American College of Obstetricians and Gynecologists εξακολουθούσε μέχρι και την άνοιξη να συνιστά τον ετήσιο εμβολιασμό κατά της Covid-19 σε όσες γυναίκες είναι ή πρόκειται να είναι έγκυες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ή του χειμώνα.

Θα δοθούν στη δημοσιότητα και άλλα μηνύματα

Οι Τζόνσον και Πολ ανέφεραν ότι οι συνεργάτες τους εξετάζουν το υπόλοιπο υλικό που βρέθηκε στο τηλέφωνο του Φάουτσι και ότι σκοπεύουν να το δημοσιοποιήσουν «το συντομότερο δυνατό». Υποστήριξαν ότι τα μηνύματα που έδωσαν τώρα στη δημοσιότητα θα μπορούσαν να έχουν «άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην αρχή της εν επιγνώσει συναίνεσης».

Στην ανακοίνωσή τους παρέθεσαν επίσης δημόσιες τοποθετήσεις που έκαναν ο Φάουτσι και άλλοι υγειονομικοί αξιωματούχοι τους μήνες μετά την ανταλλαγή των συγκεκριμένων μηνυμάτων, με τις οποίες συνιστούσαν στις εγκύους να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην πολυετή αντιπαράθεση του Φάουτσι με Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο και ιδιαίτερα με τον Ραντ Πολ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Πολ, που έχει συγκρουστεί επανειλημμένα δημοσίως με τον Φάουτσι, τον κλήτευσε τον Ιούνιο προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο ίδιος και άλλοι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν εδώ και χρόνια τον πρώην επικεφαλής του NIAID ότι συγκάλυψε στοιχεία σχετικά με την προέλευση της πανδημίας και ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με δεδομένα της υγειονομικής κρίσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δεν έχουν παρουσιάσει σαφείς αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τη φερόμενη συγκάλυψη.

protothema.gr