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Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες για κάθε οικογένεια. Για τις οικογένειες παιδιών με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις, η προετοιμασία αυτή γίνεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά νέες προκλήσεις.

Μπορεί κάποια από τα παιδιά που νοσηλεύονται να μην επιστρέψουν άμεσα στις σχολικές αίθουσες. Ωστόσο, η σχολική προετοιμασία παραμένει αναγκαία, τόσο για τα ίδια όσο και για τα αδέλφια τους.

Μέσα από το πρόγραμμα «Στηρίζω», και σε συνεργασία με τη Richman School Uniforms, το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου υλοποιεί για 5η συνεχόμενη χρονιά τη δράση παροχής σχολικών στολών, αναλαμβάνοντας το κόστος για τους μικρούς ασθενείς και τα αδέλφια τους.

Στόχος της δράσης είναι να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες, συμβάλλοντας στη μείωση των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς και προσφέροντας μια ουσιαστική ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κάθε μικρή διευκόλυνση μπορεί να κάνει τη διαφορά για οικογένειες που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@alkinoos.org ή τηλεφωνικά στο 94043704

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις καθώς και στις οικογένειές τους, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη όπου υπάρχει ανάγκη.