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Το Σεπτέμβριο, η νέα σχολική χρονιά δεν αρχίζει μόνο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά και για αριθμό κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα στελεχώσουν συγκεκριμένα σχολεία. Επί της ουσίας, η εξέλιξη αυτή αποτελεί την υλοποίηση της εξαγγελίας από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ότι σχολεία θα έχουν κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, θα προσφέρουν τις απαραίτητες και σημαντικές τους υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης με τη βία και την παραβατικότητα, αλλά και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

Σε συνέχεια της προκήρυξης του διαγωνισμού (πληροφορίες σε σχετικό ρεπορτάζ του «Φ») για παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα, έχει αναδειχθεί η επιτυχούσα εταιρεία η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία CODECA και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση, σε πέντε σχολεία.

Πρόκειται για τα δημοτικά Πάνω Πολεμιδιών – Καρμιώτισσας (στη Λεμεσό) και Καΐμακλίου (και στους δύο του κύκλους, στη Λευκωσία) καθώς και τα Γυμνάσια Λινόπετρας (Λεμεσό), Φανερωμένης (Λάρνακα) και Παλουριώτισσας (Λευκωσία).

Σημαντικό επίσης είναι ότι το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, θα αξιολογείται κατά την υλοποίησή του στα σχολεία, ενώ τον ερχόμενο Δεκέμβριο αναμένονται τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα με την υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης έργου που θα υποβάλει η εταιρεία που έχει αναλάβει τη σύμβαση. Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, από τον περασμένο κιόλας Ιανουάριο, αναφέρθηκε στην τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία πάνω σε πιλοτική βάση, επισημαίνοντας ότι στόχος πέραν από τη βελτίωση της κατάστασης με τα ζητήματα της σχολικής βίας και παραβατικότητας που προκύπτουν, είναι η στήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Οι βασικές προτεραιότητες είναι αυτές.

Συνεχίζουμε μια ολιστική προσέγγιση, δεν πάμε μεμονωμένα και αποσπασματικά, όλα όσα κάνουμε στηρίζουν το διπλό μας στόχο για ένα σχολείο πιο αποτελεσματικό και ένα σχολείο πιο συμπεριληπτικό», είχε δηλώσει τότε, μεταξύ άλλων, η αρμόδια υπουργός.