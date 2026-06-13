Δύο προτάσεις επιλέχθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον καλλιτεχνικό εμπλουτισμό των νέων Φοιτητικών Εστιών Α’ στην Πανεπιστημιούπολη, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ένταξη έργων τέχνης σε δημόσια κτίρια.

Πρώτο βραβείο απέσπασαν η Μαρία Παρτζίλη για τη Θέση Α και οι Μαρία Τουμάζου και Φάνος Κυριάκου για τη Θέση Β.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του τελικού σταδίου του γόνιμου διαγωνισμού UCY-2025-092-EET, που εντάσσεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τον εμπλουτισμό των δημόσιων κτηρίων με έργα τέχνης, ενός θεσμού που αποσκοπεί στην ένταξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στον δημόσιο χώρο και στη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τις εικαστικές τέχνες.

Για τη Θέση Α, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στη Μαρία Παρτζίλη για την πρόταση με αριθμό 20418. Σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή, η πρόταση ξεχώρισε για την ποιότητα των υλικών κατασκευής, την επιτυχή σύζευξή της με το αρχιτεκτονικό ύφος των κτηρίων και το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει στη λειτουργική χρήση του χώρου.

Για τη Θέση Β, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους Μαρία Τουμάζου και Φάνο Κυριάκου για την πρόταση με αριθμό 17212. Η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά την αισθητική ποιότητα του έργου, την ποιότητα των προτεινόμενων υλικών και την αρμονική ένταξη της κλίμακάς του στον περιβάλλοντα χώρο.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν έπαινοι σε ακόμη τέσσερις προτάσεις. Για τη Θέση Α τιμήθηκαν οι Κατερίνα Παπαλαμπριανού και Κωνσταντίνος Ν. Κωνσταντίνου για το έργο Μετάβαση (In Transition) για την αισθητική ποιότητα του έργου και σύζευξη με την αρχιτεκτονική, καθώς και ο Μιχαήλ Χατζηστυλλής για το έργο Το Σύμπλεγμα του Κένταυρου, για την εννοιολογική τεκμηρίωση της πρότασης. Για τη Θέση Β έπαινο έλαβε η Ρεβέκκα Ευσταθίου για το έργο Μετάβασης, για την εννοιολογική τεκμηρίωση της πρότασης και επιτυχή σύζευξη των καλλιτεχνικών και αισθητικών του χαρακτηριστικών με το ύφος της αρχιτεκτονικής των κτιρίων, ενώ τιμήθηκε επίσης η πρόταση της Μαρίας Δέσποινας Κυριακού, Β για την αρμονία της κλίμακας του προτεινόμενου έργου.

Οι προτάσεις που διακρίθηκαν αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της εικαστικής ταυτότητας των νέων φοιτητικών εστιών, ενός από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενισχύοντας τη σχέση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος με τη σύγχρονη κυπριακή καλλιτεχνική παραγωγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής είναι τελεσίδικες.

Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Στάδιο Β του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν σε έκθεση στην αίθουσα ΧΩΔ 03 003 της Πανεπιστημιούπολης από τις 15 έως τις 23 Ιουνίου 2026, καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) από τις 10π.μ. έως τις 1μ.μ.