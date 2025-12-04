Μια οι αναφορές της Αννίτας Δημητρίου σε ενημερωτική εκπομπή την περασμένη Δευτέρα και μια η συνέχεια που έδωσε ο Γιάννης Καρούσος με δηλώσεις του σε εκπομπή άλλου τηλεοπτικού σταθμού, ξύπνησαν ξανά τα φαντάσματα της εσωστρέφειας στην Πινδάρου. Παράδοξο της ιστορίας είναι ότι το θέμα αυτή τη φορά άνοιξε από την ίδια την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και όχι από έξωθεν παρεμβάσεις ή δηλώσεις των τέως αξιωματούχων. Η πρώτη τοποθέτηση έγινε από την πρόεδρο του κόμματος και η δεύτερη από έναν αντιπρόεδρο, ο οποίος μάλιστα έριξε την ιδέα να καθίσει η Αννίτα Δημητρίου στο ίδιο τραπέζι με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Νίκο Αναστασιάδη προκειμένου να συζητήσουν και να τα βρουν…

Η τελευταία φορά που οι τρεις τους βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι ήταν στην επαρχία του Γιάννη Καρούσου, πριν από περίπου δύο χρόνια, σε ταβέρνα στο Παραλίμνι, κατόπιν πρωτοβουλίας τοπικού παράγοντα της περιοχής. Η κατάληξη τότε ήταν μια σύγκρουση μεταξύ Κυβέρνησης και Αβέρωφ Νεοφύτου μετά τις δηλώσεις του τελευταίου. Έκτοτε, οι σχέσεις της ηγεσίας με τους δύο τέως πέρασαν από διάφορα στάδια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει το τελευταίο διάστημα κάποια αφορμή που να ανοίξει ξανά το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Μια υποβόσκουσα μουρμούρα συνέχιζε να υπάρχει στην Πινδάρου για διάφορους λόγους. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα το θέμα της εσωστρέφειας και οι παλαιότερες κόντρες έδειχναν να καταλαγιάζουν, γεγονός που οδήγησε αρκετούς να αντιμετωπίσουν με προβληματισμό και καχυποψία το άνοιγμα εκ νέου της συζήτησης. Προκύπτουν, άλλωστε, εύλογα ερωτήματα εάν οι δηλώσεις έγιναν με σκοπιμότητα ή αν ήταν αποτέλεσμα έλλειψης πολιτικής αντίληψης για τις προεκτάσεις των αναφορών. Ακούγεται επίσης η άποψη ότι ενδεχομένως να πρόκειται για προληπτική στρατηγική δικαιολόγησης ενός πιθανού αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος ή η επιδίωξη της συντήρησης του θέματος να έχει να κάνει με το μετεκλογικό σκηνικό και το πώς θα διαμορφωθεί ενόψει και των κομματικών διεργασιών για τις προεδρικές εκλογές.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε προβλήματα, ακόμη να ξεπεράσουμε την εσωστρέφεια. Είναι πολύ πρόσφατο τι έγινε, το αφήνουμε στο πλάι, είπαμε ότι έληξε, πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε τίποτα να θολώνει το πολιτικό μας αφήγημα. Όμως ξέρετε καλά, παρακολουθείτε, ότι δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, να ησυχάσουμε», ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα την περασμένη Δευτέρα.

Αναφορές που αφορούσαν, τόσο εσωκομματικά προβλήματα αντίστοιχης φύσης, όσο και ανοιχτές εκκρεμότητες του παρελθόντος που βρήκε μπροστά της η παρούσα ηγεσία και επιχειρεί να διαχειριστεί, έγιναν από την πρόεδρο του κόμματος και στο γεύμα που είχε με δημοσιογράφους την ίδια μέρα. Μίλησε για χρέη, διαλυμένες τοπικές επιτροπές, που η νέα ηγεσία προσπαθεί να επαναδραστηριοποιήσει, ενώ υπήρξε σαφής κριτική για τον τρόπο λειτουργίας της προηγούμενης ηγεσίας, με την επισήμανση ότι δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με τους επιχειρηματίες αλλά και ότι ο απλός κόσμος χρειάζεται να τον ακούσεις και να του δείξεις ότι τον κατανοείς. Τέτοιες αναφορές από την πρόεδρο του κόμματος γίνονται και σε συνεδριάσεις τοπικών επιτροπών .

Την ίδια ημέρα των δηλώσεων της Αννίτας Δημητρίου, ακολούθησαν και οι τοποθετήσεις του Γιάννη Καρούσου, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως πρωτοβουλία για κοινή συνάντηση της προέδρου με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Νίκο Αναστασιάδη. Στην εκπομπή του Ωμέγα όπου ήταν καλεσμένος, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος του κόμματος περιμένει από τα μέλη της ηγεσίας να επιδείξουν αντάξια στάση της ιστορίας του ΔΗΣΥ, ενώ σημείωσε ότι το κόμμα διανύει ίσως τη δυσκολότερη περίοδό του.

«Έχει έρθει η ώρα αυτά τα κουτσομπολιά να τελειώσουν. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση της ηγεσίας, της Αννίτας, του Αβέρωφ και του Αναστασιάδη και να βγάλουμε μήνυμα ενότητας προς τα έξω για να διαψεύσουμε τις Κασσάνδρες». Τόνισε ότι θα θέσει επί τάπητος την πρόταση αυτή, προσθέτοντας ότι σε συναντήσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι ευπρόσδεκτοι «όσοι πονούν, αγαπούν και γνοιάζονται για τον ΔΗΣΥ».

«Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως με αυτούς που έχουν το μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο. Θα ζητήσω να καλεστεί αυτή η συνάντηση για να σταλούν τα σωστά μηνύματα προς τα έξω».

Ωστόσο, η ιδέα του Καρούσου δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση από την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος. Το ζήτημα, πάντως, είναι ότι η συζήτηση αυτή τη φορά άνοιξε εκ των έσω, αφήνοντας πολλά ερωτήματα να αιωρούνται.

Οι απαντήσεις Αβέρωφ

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, ήταν φιλοξενούμενος στο podcast του ΡΙΚ με τον Άνδρέα Κιμήτρη, όπου ρωτήθηκε για τις αναφορές του Χασαπόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ στηρίζει την πολιτική προσπάθεια του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε πως «τέτοιες φαιδρότητες, με τέτοιες συνωμοσιολογίες, δεν έχουν θέση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παράταξή μας. Εδώ αναγιωθήκαμε για αυτή την παράταξη και κάτι τελευταίο για να κλείσει μια και διά παντός αυτό το θέμα: οι προδομένοι ποτέ δεν προδίδουν».