Θέλει πρωτιά και ποσοστά πέριξ των ποσοστών των ευρωεκλογών. Σε αυτό το πλαίσιο οριοθετεί τους εκλογικούς της στόχους η Πινδάρου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το σκηνικό των εκλογών είναι δύσκολο και απρόβλεπτο. Η Αννίτα Δημητρίου διαμηνύει ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, αναφέρεται στην εσωστρέφεια που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί το κόμμα.

Η Αννίτα Δημητρίου είχε χθες το μεσημέρι συνάντηση με δημοσιογράφους σε ταβέρνα στη Λευκωσία, όπου σε πιο χαλαρό κλίμα η συζήτηση έφτασε και στις βουλευτικές εκλογές και στο πώς αναμένεται να εξελιχθεί το σκηνικό. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κύριος στόχος για τον ΔΗΣΥ είναι η πρωτιά. Όσον αφορά τον στόχο σε ποσοστά, η Αννίτα Δημητρίου ήταν αρκετά επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι το κόμμα στοχεύει να κινηθεί σε επίπεδα πέριξ των ποσοστών των ευρωεκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΗΣΥ στις ευρωεκλογές είχε λάβει ποσοστό 24,8%. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, ο ΔΗΣΥ είχε λάβει ποσοστό 27,77%.

Στη συζήτηση, η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε και στα προβλήματα που κληρονόμησε η σημερινή ηγεσία του ΔΗΣΥ. Η αναφορά της συνδέεται και με όσα είπε νωρίτερα στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, όπου σημείωσε ότι η εσωστρέφεια δεν έχει εγκαταλείψει το κόμμα.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε προβλήματα, ακόμα να ξεπεράσουμε την εσωστρέφεια. Είναι πολύ πρόσφατο τι έγινε, το αφήνουμε στο πλάι, είπαμε ότι έληξε, πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε τίποτα να θολώνει το πολιτικό μας αφήγημα. Όμως ξέρετε καλά, παρακολουθείτε, ότι δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, να ησυχάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ εμφανίστηκε επιφυλακτική για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορώ να ξέρω το τι θα γίνει. Θα πρέπει να επικρατήσει λογική. Είναι πολύ σημαντικό ο Δημοκρατικός Συναγερμός να παραμείνει πρωταγωνιστής».

Μίλησε επίσης για την ανάγκη ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου. «Αρκετά με τα κουτσομπολιά, αρκετά με τη λάσπη και την τοξικότητα… θέλω πραγματική πολιτική συζήτηση».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι καθοριστικό κριτήριο επιλογής πρέπει να είναι οι προτάσεις. «Θέλω να ξέρω ότι ο κάθε υποψήφιος ξέρει τα σημαντικότερα θέματα… και έχει εισηγήσεις επί τούτου».

Πρώτος σταθμός ο Φεβρουάριος

Πρώτος σταθμός της τελικής ευθείας της προεκλογικής για τον ΔΗΣΥ θα είναι η 7η Φεβρουαρίου, κατά την οποία έχει οριστεί η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου του κόμματος για επικύρωση του ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, θα γίνει αναφορά και στο προεκλογικό πρόγραμμα θέσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού και θα δοθεί το σύνθημα της τελικής ευθείας για την προεκλογική εκστρατεία.

Παραμένουν ακόμη δύο θέσεις ανοικτές στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας και μία θέση στο ψηφοδέλτιο της Πάφου. Πρόθεση της ηγεσίας του κόμματος είναι να κλείσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο εντός των επόμενων ημερών, ίσως ακόμη και εντός της εβδομάδας.

ΑΚΕΛ: Άνοιξε μέτωπο με ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΒΟΛΤ

Ο γγ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» της Κυριακής, άνοιξε μέτωπο με ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΒΟΛΤ, χαρακτηρίζοντας τα τρία κόμματα «σωματοφύλακες των τραπεζών». Η αναφορά του προκάλεσε αρχικά την αντίδραση του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος σε ανάρτησή του απάντησε ως εξής: «Προφανώς ο κ. Στεφάνου προτιμά το ΕΛΑΜ από εμάς, με το οποίο και συνεργάζεται άψογα στα θέματα της οικονομίας και με το οποίο φαίνεται να έβαλαν μαζί πλώρη για να μας ξανα οδηγήσουν στο 2013».

Έντονη ήταν και η τοποθέτηση της ΔΗΠΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ στην οικονομία. «Με τις ιδεολογικές αγκυλώσεις και τους επαναλαμβανόμενους δογματισμούς του, το ΑΚΕΛ απέδειξε ότι δεν έχει ιδιαίτερες περγαμηνές να επιδείξει στον συγκεκριμένο τομέα και, συνεπακόλουθα, ο τόπος και η κοινωνία δεν μπορούν να προσδοκούν κάτι ουσιαστικό», αναφέρει.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και το ΕΛΑΜ, στρέφοντας τα πυρά του τόσο προς το ΑΚΕΛ όσο και προς το ΔΗΚΟ και σημειώνοντας ότι «επέλεξαν για μία ακόμη φορά, ενόψει προεκλογικής, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην επίρριψη κατηγοριών απέναντι στο ΕΛΑΜ».

«Οι κατηγορίες του κ. Παπαδόπουλου περί δήθεν σύμπλευσης με το ΑΚΕΛ είναι απλά κωμικοτραγικές και δεν χρήζουν σοβαρής συζήτησης», τονίζει στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Όσοι προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις φαίνεται πως ξεχνούν τις δικές τους ευθύνες και επιλογές του παρελθόντος, που έφεραν το ΑΚΕΛ στην εξουσία, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Το ΕΛΑΜ όποτε και όπου χρειάστηκε έφραξε τον δρόμο στο ΑΚΕΛ».