Με ενθουσιασμό, ενότητα και αισιοδοξία, το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών του Μάη 2026 με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που στοχεύει να εκφράσει όχι μόνο τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και κάθε προοδευτικό πολίτη.

Αυτό ήταν το μήνυμα της σημερινής Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, η οποία επικύρωσε ομόφωνα το ψηφοδέλτιο ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία για τις βουλευτικές εκλογές του Μάη 2026.

Το ψηφοδέλτιο διαμορφώθηκε μέσα από μια πλατιά δημοκρατική διαδικασία, με τη συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων του ΑΚΕΛ, που είχαν την ευκαιρία να υποδείξουν και να υποβάλουν υποψηφιότητες. Στη διαδικασία συνέβαλαν οι εκλογικές διαδικασίες σε κάθε επαρχία, όπου μέσω μυστικής ψηφοφορίας αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι. Η σημερινή επικύρωση από την Κ.Ε. ολοκλήρωσε την πορεία αυτή σε πανηγυρικό κλίμα.

Λευκωσία

Στεφάνου Στέφανος: Είναι 60 ετών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Ανδρέου Μαρίνα: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από το Κοντεμένο Κερύνειας και διαμένει στον Στρόβολο. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός και Εικαστικός. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου του ΑΚΕΛ για Άτομα με Αναπηρία και αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Αργυρίδης Μάριος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στον Αρχάγγελο Λακατάμειας. Είναι Λογιστής και Σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λακατάμειας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας. Δαμιανού Άριστος: Είναι 53 χρονών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ. Ευαγόρου Ελένη: Είναι 37 χρονών, κατάγεται από τον Φαρμακά και διαμένει στο Τσέρι. Είναι Διευθύνουσα Προγραμμάτων του ΣΥΚΕΣΟ και Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας. Είναι Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας της ΠΟΓΟ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Θωμά Θωμάς: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από το Καλό Χωριό και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Λευκωσίας – Κερύνειας και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στον Δήμο Λακατάμειας. Κούλας Σεβήρος. Είναι 35 χρονών, κατάγεται από την Αγλαντζιά και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από το Ακάκι και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Δημοσιογράφος. Είναι Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Έχει εθελοντική και κοινωνική δράση εντός και εκτός Κύπρου. Κωνσταντίνου Χριστίνα: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τη Λεμεσό και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ηθοποιός, Σεναριογράφος, Εμψυχώτρια Θεατρικών Εργαστηρίων και Καθηγήτρια Ορθοφωνίας και Ελληνικών σε ξενόγλωσσους. Είναι Γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ. Λουκαΐδης Γιώργος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από το Πυρόι Λευκωσίας και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία και Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ. Μάτσας Ορέστης: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Πολυκάρπου Χάρης: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Εργάζεται ως Οικονομολόγος στην Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Τριμιθιώτη Μαριλένα: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από τη Λευκωσία και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο. Είναι μέλος του Τομέα Υγείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ. Χαραλάμπους Βάκης: Είναι 39 χρονών, κατάγεται και διαμένει στο Δάλι. Είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών. Χατζηανδρέου Άντρη Δρ.: Είναι 44 χρονών, κατάγεται και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Καλλιτέχνης – Πιανίστα, Διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Είναι Καθηγήτρια Πιάνου και Εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Είναι Εθνική Αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Διαφορετικότητας. Συμμετέχει στην Κοινωνική Συμμαχία. Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή: Είναι 36 χρονών, κατάγεται και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Μουσικός – καθηγήτρια πιάνου, φωνητικής και ανώτερων θεωρητικών. Εργάζεται σε Μουσικό Τμήμα Ωδείου. Χριστοφίδης Χρίστος: Είναι 51 χρονών, κατάγεται από τη Μόρφου και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Χρυσάνθου Κωνσταντίνα: Είναι 25 χρονών, κατάγεται από τον Λάρνακα της Λαπήθου και διαμένει στο Δάλι. Είναι Δικηγόρος / Νομικός. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ. Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα: Είναι 23 χρονών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο University of Oxford. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και μέλος της Γραμματείας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ. Έχει πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Λεμεσός

Αχιλλέας Αχιλλέως: Είναι 44 ετών, κατάγεται από το Άρσος και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Γαβριήλ Γαβριήλ (Λάκης): Είναι 58 ετών, κατάγεται από το Κοιλάνι και διαμένει Λεμεσό. Είναι εκπαιδευτικός. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Πληροφορικής.

Γεωργίου Αντώνης: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμαργέτη και διαμένει Λεμεσό. Αφυπηρέτησε από τις τάξεις της Αστυνομίας με το βαθμό του Ανώτερου Αξιωματικού. Κατέχει δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αμμόχωστος

Γαβριήλ Γιαννάκης: Είναι 64 ετών και κατάγεται από την Δερύνεια όπου και διαμένει. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Αμμοχώστου. Γερολέμου Αναστασία: Είναι 59 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στη Λακατάμεια. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγκαστινας. Ζυμαράς Αντώνης: Είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στην Αραδίππου. Eίναι Διευθυντής σε οικογενειακή επιχείρηση. Κέττηρος Νίκος: Είναι 51 ετών, κατάγεται από τη Λύση και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων. Κουκουμάς Γιώργος: Είναι 42 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ. Κουννής Ανδρέας: Είναι 43 ετών, κατάγεται από την Καλοψίδα και διαμένει στο Ξυλοφάγου. Είναι Γ.Γ. της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και Γραμματέας του Εθνικού Δικτύου ενάντια στη Φτώχεια. Κωνσταντίνου Καλαθάς Κώστας: Είναι 56 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στο Μενεού. Είναι Οδοντίατρος – Ειδικός Γναθοχειρούργος. Νικολάου Φλώρος: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων. Παρασκευά Κωνσταντίνα: Είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Εργάζεται ως οπτικός/ οπτομέτρης. Σοφοκλέους Νικολέττα: Είναι 45 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου ΑΕΖ Ζακακίου. Χατζηγεωργίου Σταύρος: Είναι 29 ετών, κατάγεται από την Αχερίτου και την Καλοψίδα και διαμένει στο Φρέναρος. Είναι αιγοπροβατοτρόφος και επαγγελματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ. Είναι Γραμματέας του Δ.Σ. Ολυμπιάς Φρενάρους.

Λάρνακα

Ξιούρουππα Πανίκκος: Είναι 57 ετών, κατάγεται από την Αραδίππου και διαμένει στη Λάρνακα. Εργάστηκε στη CYTA. Είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Λάρνακας και Πρόεδρος του ιδρύματος «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΖΩΗΣ». Πασιουρτίδης Ανδρέας: Είναι 41 ετών, κατάγεται από τα Περβόλια Λάρνακας και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα. Είναι Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος. Στυλιανού Μάριος: Είναι 46 ετών, κατάγεται από τη Λάρνακα, όπου και διαμένει. Είναι Εκπαιδευτικός. Είναι Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Τζιωνή Ελένη: Είναι 39 ετών, κατάγεται από την Αθηένου, όπου και διαμένει. Είναι Δικηγόρος. Είναι μέλος του Δ.Σ. του σωματείου Ένωση Νεολαίας Αθηένου Χαραλάμπους Φωτεινή: Είναι 28 ετών, κατάγεται από τον Μαζωτό, όπου και διαμένει. Είναι Επαρχιακή Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λάρνακας. Είναι νομικός. Χριστοδούλου Πωλίνα: Είναι 45 ετών, κατάγεται από την Ορμήδεια και διαμένει στην Αραδίππου. Είναι Δικηγόρος. Είναι Γραμματέας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Πάφος

Θεοφάνους Μαριέλλα: Είναι 36 ετών, κατάγεται και διαμένει στην Πάφο. Είναι Δικηγόρος. Είναι Δημοτική Σύμβουλος του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στο Δήμο Πάφου, Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ Πάφου και Βοηθός Γραμματέα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου (Ε.Σ.Σ.Ε.Π). Εργάστηκε στην Αντιπροσωπεία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι διαμεσολαβήτρια στην εναλλακτική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Προέρχεται από τον χώρο της Κοινωνικής Συμμαχίας. Νικολάου Αντρέας: Είναι 24 ετών, κατάγεται από την Χλώρακα και διαμένει στην Πέγεια. Έχει σπουδές στη νομική και είναι Διευθυντής προσωπικού σε ιδιωτική εταιρεία. Είναι Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Πάφου. Σαββίδης Νίκος: Είναι 53 ετών, κατάγεται από την Επισκοπή και διαμένει στην Καλλέπεια. Είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΠΕΟ, Επαρχιακός Γραμματέας του Τμηματικού Συμβουλίου της ΠΕΟ Πάφου, Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΥΞΚΑ – ΠΕΟ και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ. Είναι μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΚΑ Πάφου και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής του ΣΟΔΑΠ. Είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου. Σκούρου Γιώργος: Είναι 29 ετών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στα Κονιά. Είναι απόφοιτος φαρμακευτικής. Είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΕΔΟΝ, Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Πάφου και μέλος και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου και μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης. Φακοντής Βαλεντίνος: Είναι 40 ετών, κατάγεται από την Γεροσκήπου και την Χλώρακα και διαμένει στη Γεροσκήπου. Είναι Πολιτικός Μηχανικός. Είναι Μέλος της Κ.Ε του ΑΚΕΛ και βουλευτής.

Κερύνεια

Κωνσταντίνου Κωστάκης (Παγδατή): Είναι 65 ετών, κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβά και διαμένει στον Αρχάγγελο της Λακατάμειας. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Καραβά, Αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Ο Καραβάς». Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καραβά. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κερύνειας του ΑΚΕΛ. Λουκά Αβραάμ: Είναι 37 ετών, προέρχεται από την Μαρωνίτικη κοινότητα και κατάγεται από την κατεχόμενη Καρπασία και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι Αντιδήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών ενώ προηγουμένως διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Πολεμιδιών. Είναι Γραμματέας του Κέντρου Νεότητας Μαρωνιτών Πολεμιδιών. Χάσικου Αναστασία Δρ.: Είναι 42 ετών, κατάγεται από το κατεχόμενο Κάτω Δίκωμο και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Ακαδημαϊκός Μουσικολόγος. Κατέχει Διδακτορικό τίτλο Κοινωνιολογία της Μουσικής και Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμειας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ). Είναι ειδική Επιστήμονας Μουσικής της Ακαδημίας ΑΡΤΕ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαέστρος της Χορωδίας Δικώμου.

Μήνυμα ανανέωσης από τον Στέφανο Στεφάνου

Με έντονο μήνυμα ανανέωσης και κοινωνικής διεκδίκησης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, παρουσίασε σήμερα προς επικύρωση τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026, στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στη Δημοσιογραφική Εστία.

Ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε ότι τα ψηφοδέλτια διαμορφώθηκαν μέσα από μια δίμηνη συλλογική διαδικασία, η οποία «έδωσε φωνή» στα μέλη και τους φίλους του κόμματος. «Η ανανέωση είναι συνεχής και εφαρμόζεται στην πράξη», τόνισε, αναφέροντας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων είναι τα 43 χρόνια, ενώ το 70% κατέρχεται για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές. Σαφής βελτίωση καταγράφεται και στη γυναικεία συμμετοχή, η οποία φτάνει το 38%, από 23% στις προηγούμενες εκλογές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της Κοινωνικής Συμμαχίας, η οποία προσεγγίζει το 20% των υποψηφίων, συνεχίζοντας –όπως είπε– την επιτυχημένη εμπλοκή που καταγράφηκε στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ολόκληρη η ομιλία του Γ.Γ του ΑΚΕΛ:

Ομιλία Γενικού Γραμματέα ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, στη Συνεδρία της ΚΕ ΑΚΕΛ για επικύρωση ψηφοδελτίου Βουλευτικών Εκλογών 2026

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 09:30, Δημοσιογραφική Εστία

Καλούμαστε σήμερα τα μέλη της ΚΕ του Κόμματος να επικυρώσουμε τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του ερχόμενου Μαΐου 2026.

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας δίμηνης διαδικασίας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη και τους φίλους του Κόμματος να συζητήσουν για τις επερχόμενες εκλογές και τα κομβικά ζητήματα και προβλήματα που εγείρονται ενώπιον της χώρας, και να προτείνουν υποψήφιους για τα ψηφοδέλτια μας. Είναι γνωστό ότι η όλη διαδικασία μεταφέρθηκε στις Συνδιασκέψεις των Επαρχιακών Οργανώσεων όπου με μυστική ψηφοφορία διαμορφώθηκαν τα ψηφοδέλτιά μας.

Το αποτέλεσμα αυτή της δημοκρατικής διαδικασίας είναι που καλούμαστε στη σημερινή συνεδρία της ΚΕ να επικυρώσουμε.

Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η δημοκρατική, συλλογική διαδικασία απέδωσε ψηφοδέλτια ικανά, μαχητικά και έτοιμα για πολλή και σκληρή δουλειά.

Είναι ψηφοδέλτια που εκφράζουν τα τρία συστατικά μέρη του εκλογικού μας συνδυασμού: του ΑΚΕΛ, της Αριστεράς και της Κοινωνικής Συμμαχίας, το ποσοστό συμμετοχής της οποίας βρίσκεται γύρω στο 20%. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε συνέχεια στην πλατιά συμμετοχή της Κοινωνικής Συμμαχίας στα ψηφοδέλτιά μας στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προηγήθηκαν. Σε αυτές τις εκλογές το 30% όσων εκλέχθηκαν προέρχονται από την Κοινωνική Συμμαχία.

Τα ψηφοδέλτιά μας συνδυάζουν τη γνώση της εμπειρίας με τον ενθουσιασμό της νέας γενιάς. Ο μέσος όρος ηλικίας των ψηφοδελτίων μας είναι τα 43 χρόνια. Το 70% των υποψηφίων μας -39 από τους 56- για πρώτη φορά διεκδικούν. Αυτά τα στοιχεία σηματοδοτούν ότι για το ΑΚΕΛ οι εκλογές αποτελούν την αφετηρία για μετάβαση σε μια νεότερη γενιά. Στο Κόμμα μας η ανανέωση είναι συνεχής και εφαρμόζεται στην πράξη. Η συμμετοχή των γυναικών αγγίζει το 38% -21 από τις 56- γεγονός που αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής ήταν 23%.

Τα ψηφοδέλτιά μας αποτελούνται από πρόσωπα με πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, αλλά και από πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες από διάφορους τομείς τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής δραστηριότητας.

Όλοι οι υποψήφιοί μας είναι έτοιμοι για σκληρή δουλειά και προσφορά. Για την Κύπρο μας, για τον λαό μας. Για τους εργαζόμενους, για τη νέα γενιά, τη γυναίκα και τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τις ευάλωτες ομάδες. Κι αυτό, βάζοντας πάντοτε μπροστά το συλλογικό «εμείς» που ενώνει δυνάμεις και τις κάνει πιο αποτελεσματικές στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών και μη προνομιούχων.

Με τους υποψήφιούς μας στην πρώτη γραμμή και τις χιλιάδες των εθελοντών του Κόμματος, των Λαϊκών Οργανώσεων και των φίλων του Κινήματός μας, είμαστε πανέτοιμοι για να ριχθούμε στην εκλογική μάχη, στην οποία έχουμε θέσει τον στόχο της ενίσχυσης της δύναμής μας στη Βουλή και τον λαό.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό τον στόχο, γιατί:

· ο κόσμος εκτιμά και αναγνωρίζει τη συνεχή και συνεπή προσπάθεια και δουλειά του ΑΚΕΛ και των συνεργατών του – μέσα και έξω από τη Βουλή – προς όφελος της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων,

· ο κόσμος ξέρει ότι το ΑΚΕΛ είναι το Κόμμα των απλών ανθρώπων και αγωνίζεται για να τους στηρίξει και να τους βοηθήσει.

Κι αυτό δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, δεν είναι απλά μια κενού περιεχομένου επικοινωνιακή ατάκα. Είναι η πραγματικότητα!

Αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται μέσα από την καθημερινή πολιτική πρακτική του ΑΚΕΛ. Όλοι γνωρίζουν ότι το κριτήριο της αλήθειας είναι η πράξη. Εκεί κρίνεται ο καθένας και όχι από τις εξαγγελίες και τις δηλώσεις που είναι ανέξοδες. Και οι πράξεις του ΑΚΕΛ, η δράση του και η προσφορά του, αποδεικνύουν ότι όντως είμαστε το Κόμμα των απλών, καθημερινών ανθρώπων. Εμείς, υπερασπιζόμαστε την κοινωνία, άλλοι επιλέγουν μονίμως να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των τραπεζών σε βάρος της κοινωνίας.

Το ΑΚΕΛ είναι η υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην αναποτελεσματική διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση! Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είτε συμμετέχουν, είτε στηρίζουν, είτε δείχνουν ανοχή στις πολιτικές και τις συμπεριφορές μιας κυβέρνησης που κατόρθωσε –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται– σε χρόνο ρεκόρ να χάσει μεγάλο μέρος από την υποστήριξη που έλαβε στις εκλογές. Αυτή η απώλεια είναι η έκφραση της παταγώδους διάψευσης των μεγάλων προσδοκιών που δημιούργησε η ψεύτικη εικόνα του νέου, του αντισυστημικού, της εκδίκησης του συστήματος.

Η παταγώδης διάψευση των προσδοκιών από τις πολιτικές και τις συμπεριφορές της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι η απόδειξη πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πως ό,τι εμφανίζεται ως αντισυστημικό ή ως κάτι καινούριο αλλά χωρίς προτάσεις δεν προσφέρει πραγματικές λύσεις αλλά, συνήθως, μόνο ψευδαισθήσεις. Και αυτές, με τη σειρά τους, ανατροφοδοτούν την οικτρή κατάσταση που ζει η πλειοψηφία της κοινωνίας μας.

Η παταγώδης διάψευση των προσδοκιών είναι η απόδειξη πως χωρίς πολιτικές θέσεις και προτάσεις υπέρ των πολλών και όχι των λίγων και προνομιούχων τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, να εντείνονται και να εμβαθύνονται. Οι λύσεις βρίσκονται στην πολιτική στάση και όχι στην απολιτίκ προσέγγιση.

Το ΑΚΕΛ είναι το Κόμμα της κοινωνίας. Είναι το Κόμμα που γνοιάζεται για την κοινωνία.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που βασανίζουν τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες.

Συμμεριζόμαστε το άγχος των πολιτών:

· για την ακρίβεια που τους αδειάζει το πορτοφόλι,

· για τους χαμηλούς μισθούς και τις χαμηλές συντάξεις που δεν αρκούν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες,

· για τους ψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρισμού και των καυσίμων,

· για το θεόρατο κόστος απόκτησης ή ενοικίασης στέγης,

· για τα ψηλά δανειστικά επιτόκια, την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και τις εκποιήσεις.

Το άγχος των πολιτών και τα προβλήματα που τους ταλανίζουν, τα αντιμετωπίζουμε με δράση και προτάσεις. Δράση εντός και εκτός Βουλής. Προτάσεις εφικτές και αποτελεσματικές.

· Για την αντιμετώπιση του ψηλού κόστους στην ενέργεια προτείνουμε τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5% και την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.

· Ζητούμε την απόσυρση των λεγόμενων «πράσινων» φορολογιών που θα φορτώσουν ακόμα περισσότερο βάρος στους ώμους των φορολογούμενων πολιτών.

· Για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων των εργαζομένων προτείνουμε την επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, την ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού και την επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων.

· Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης επιμένουμε στην ενίσχυση και επέκταση της κρατικής πολιτικής για τη στέγη, η οποία είναι ανεπαρκής.

· Για τις εκποιήσεις επανακαταθέτουμε στη Βουλή την Πρόταση Νόμου για την αποκατάσταση των νομικών δικαιωμάτων των συνεπών δανειοληπτών και την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας των τραπεζών.

· Διεκδικούμε τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας με πόρους που θα δημιουργηθούν από τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και εταιρειών ΑΠΕ. Δηλαδή, διεκδικούμε να κάνει και η Κύπρος αυτό που έκαναν 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι προτάσεις μας είναι πολλές και συγκεκριμένες. Και η προσπάθεια προώθησης και υλοποίησης είναι συγκεκριμένη, όχι γενική και αόριστη ούτε και προεκλογική. Έχει πολύ καιρό που ασχολούμαστε με αυτά. Με τις συνεχείς προσπάθειές μας καταφέραμε να έχουμε αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι, όταν το ΑΚΕΛ υπερασπίζεται την κοινωνία συναντά απέναντί του μια άτυπη πολιτική συμμαχία που ευνοεί τα μεγάλα συμφέροντα, τις τράπεζες, τα ολιγοπώλια και τα κατεστημένα. Για αυτό έχει σημασία το ΑΚΕΛ να είναι ακόμα πιο ισχυρό. Και οι πολίτες θα το καταστήσουν πιο ισχυρό με την ψήφο τους στις επερχόμενες εκλογές.

Η ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση του ΑΚΕΛ δεν περιορίζεται μόνο σε όσα περιέγραψα προηγουμένως. Εκτείνεται και στα κομβικά ζητήματα τα οποία είναι ανοικτά και απειλούν το μέλλον και την προοπτική της Κύπρου μας. Αυτό διαχρονικά κάνει το ΑΚΕΛ. Και είναι για αυτό ακριβώς τον λόγο που αποδεδειγμένα αποτελεί τη μεγάλη υπεύθυνη και πατριωτική δύναμη του τόπου μας.

Το ΑΚΕΛ πρωταγωνιστεί με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της υδατικής κρίσης, για την προώθηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, για την αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης χιλιάδων συμπατριωτών μας.

Μιλώντας για κομβικά ζητήματα τα οποία αποτελούν στοιχήματα για το μέλλον του τόπου μας, θα ήθελα να σταθώ σε ακόμα δύο:

Το πρώτο έχει να κάνει με την άνοδο της ακροδεξιάς στον τόπο μας.

Στο δύσκολο και αντιφατικό τοπίο που ζούμε η ενίσχυση της ακροδεξιάς αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες εξελίξεις στη χώρα μας. Το ΕΛΑΜ απειλεί τη δημοκρατία, αποτελεί κίνδυνο για τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες. Το ΕΛΑΜ αποτελεί την εφεδρεία των δυνάμεων εκείνων που επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές και εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα.

Όταν το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε για την άνοδο της ακροδεξιάς, όλοι οι υπόλοιποι μάς χλεύαζαν και έλεγαν ότι κινδυνολογούμε. Όταν ζητούσαμε καμία δύναμη να μην συνεργάζεται μαζί της άλλοι επένδυαν στην ψήφο της για την προεδρία της Δημοκρατίας και της Βουλής. Κι αν σε αυτό το σκηνικό προσθέσουμε και τις ερωτοτροπίες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ τότε οι κίνδυνοι από την άνοδο της ακροδεξιάς γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι, αφού πλέον επηρεάζει κυβερνητικές αποφάσεις.

Σε μια περίοδο όπου τα κόμματα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, κτυπά την καμπάνα του κινδύνου για την άνοδο της ακροδεξιάς, ο λαός καλείται να στηρίξει και να δώσει περισσότερη δύναμη στο πιο συνεπές κόμμα που στέκεται απέναντί της: το ΑΚΕΛ.

Το δεύτερο κομβικό ζήτημα έχει να κάνει με το Κυπριακό. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία του Κυπριακού και παρακολουθούν τις εξελίξεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία για να αντιληφθούν ότι επίκεινται εξελίξεις. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πού θα οδηγήσουν αυτές κι αν τελικά θα γίνει κατορθωτή η επίτευξη λύσης, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών από μέρους του ΓΓ του ΟΗΕ για να διαρρηχθεί το αδιέξοδο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες και διαφυλάσσοντας ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Σε ποιο σημείο έχουν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις; Ένα μόνο μίλι μακριά από τη λύση, όπως δηλώνει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ. Απ’ εκεί λοιπόν να συνεχίσουμε για να έχουμε να διανύσουμε μόνο ένα μίλι μέχρι την τελική δικαίωση, που θα σημαίνει τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση του τόπου και του λαού μας.

Ενόψει αυτών των εξελίξεων είναι εξαιρετικής σημασίας το ΑΚΕΛ, ως η πιο συνεπής και σταθερή δύναμη για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, να βγει ενισχυμένο από τις βουλευτικές εκλογές.

Ένα ακόμα πιο ισχυρό ΑΚΕΛ κάνει πιο ισχυρή την ελπίδα της λύσης.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα ψηφοδέλτιο που χτίστηκε με τη φωνή των πολλών και όχι με διορισμούς του ενός.

Ψηφοδέλτιο με περισσότερους νέους, περισσότερες γυναίκες, με ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες, επαγγέλματα, που έχουν διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και εξειδικεύσεις.

Άνθρωποι ανιδιοτελείς, ειλικρινείς, καθαροί με μόνο γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας μας.

Ένα ψηφοδέλτιο που πραγματικά τολμά να δώσει φωνή και δύναμη σε αυτούς που δεν έχουν.

Νέοι που παλεύουν, γυναίκες που διεκδικούν, άνθρωποι με εμπειρίες της καθημερινότητας, με όρεξη και ιδέες για τις αλλαγές που έχουμε ανάγκη.

Και αυτό, επιτέλους, μοιάζει με το μέλλον που θέλουμε.

Όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους πολλούς, να υπάρχει για τους πολλούς, τούς καλούμε να έρθουν μαζί μας. Να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας φωνή.

Τη δύναμή τους με τη δική μας δύναμη.

Μαζί, μπορούμε περισσότερα. Για όλους μας. Για την Κύπρο μας!

Θα τα καταφέρουμε!