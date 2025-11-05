Ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε και είπε πολλά, άλλα ως αποκαλύψεις και άλλα μέσα από όσα άφησε να εννοηθούν. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις. Μίλησε για τις βουλευτικές εκλογές, τα σενάρια των προεδρικών εκλογών, αλλά και για όσα καταγράφει στο βιβλίο του «Ο Συκοφάντης» ως απάντηση σε όσα αναφέρονται στα βιβλία του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για τη σχέση του με την Αννίτα Δημητρίου και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και η αποκάλυψη για τον λόγο που χάλασαν οι σχέσεις του με τον Χρίστο Στυλιανίδη.

Τα όσα ανέφερε ο Νίκος Αναστασιάδης, δεν έτυχαν πάντως απάντησης ή σχολιασμού.

«Εγώ εμπιστεύομαι τον Τσαβούσογλου»

Ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ο τότε Ευρωπαίος Επίτροπος Χρίστος Στυλιανίδης μίλησε με επικριτικά λόγια ενώπιον του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων σε σχέση με τους χειρισμούς του κατά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στο Κραν Μονταντά. Όπως είπε ο τέως Πρόεδρος, ο ίδιος είχε αποσπάσει τα εύσημα από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία βρισκόταν στις διαπραγματεύσεις.

Μάλιστα, ανέφερε ότι είχαν αναχωρήσει μαζί με ελικόπτερο από το Μον Πελεράν και, ενώ ανέμεναν τις πτήσεις τους στο αεροδρόμιο της Γενεύης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα όσα η ελληνοκυπριακή πλευρά προέταξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Της υπέδειξε ότι δεν είναι ορθά όσα λέει, γιατί ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον κ, Τσαβούσογλου και τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά».

Σύμφωνα με τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνίδα συνεργάτιδα της κ. Μογκερίνι είχε ενημερώσει τον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη για όσα ο κ. Στυλιανίδης φέρεται να είπε εναντίον του. Κατόπιν, ο κ. Μαυρογιάννης συναντήθηκε με τον κ. Στυλιανίδη, ο οποίος του είπε ότι «είναι ντροπή αυτά που έχεις πει στην κ. Μογκερίνι». Για να του απαντήσει εκείνος: «Εγώ εμπιστεύομαι τον Τσαβούσογλου, αυτή είναι η θέση μου και δεν με ενδιαφέρει τι εσείς λέτε». «Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό υπήρξε η αιτία για τη διακοπή των σχέσεων με τον κύριο Στυλιανίδη», πρόσθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Ανέφερε ακόμη ότι συνάντησε τον Χρίστο Στυλιανίδη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2019 και τον ενημέρωσε πως δεν θα επαναδιοριστεί στη θέση του Επιτρόπου. «Εν τω μεταξύ, η σχέση μας είχε διαρρηχθεί από το 2017 και μετά το Κραν Μοντανά και έπρεπε να τον ενημερώσω», είπε.

Ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο ο Χρίστος Στυλιανίδης να είναι υποψήφιος Πρόεδρος το 2028. «Ο ίδιος θα πρέπει να αποφασίσει εάν έχει τα προσόντα να ηγηθεί του κράτους», απάντησε.

Ο ΔΗΣΥ, οι εκλογές και η Αννίτα Δημητρίου

Ο τέως Πρόεδρος ρωτήθηκε αν έχει παράπονο από την Αννίτα Δημητρίου, απαντώντας αρνητικά. Ωστόσο, όπως είπε, ανησυχεί για την πορεία του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές. Δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει, στον βαθμό που, όπως σημείωσε, δέχονται τη βοήθειά του, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί ότι επεμβαίνει στα εσωκομματικά ή ότι βρίσκεται πίσω από την όποια ηγεσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα όσα είπε σχετικά με την επιστολή που είχε στείλει στην Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εξέφραζε τη θέση ότι η ηγεσία του κόμματος αποστασιοποιείται από τη δεκαετή διακυβέρνησή του, που ήταν και διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ. Στην επιστολή του επισύναπτε και άρθρο του, με το οποίο απαντούσε για όσα έγιναν στο Κραν Μοντανά και ζητούσε να κοινοποιηθεί στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, κάτι που, όπως είπε, δεν έγινε.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι από τη διαρροή της επιστολής και τη δημοσίευσή της από τον «Φιλελεύθερο» ενοχλήθηκε μία άλλη εφημερίδα που, όπως είπε, υποστηρίζει την κ. Δημητρίου (χωρίς να κατονομάσει ποια), και τότε ξεκίνησε ο «οχετός» εναντίον του.

Προεδρικό, ΕΛΑΜ και Χριστοδουλίδης

Σε σχέση με όσα λέγονται παρασκηνιακά για σχέσεις του Προεδρικού με το ΕΛΑΜ και για το αν ο Λόφος βρίσκεται πίσω από τη «μετακόμιση» στελεχών του ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ, είπε πως δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο. «Λέγεται, αλλά δεν ξέρω. Αν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, θα με στενοχωρούσε. Θα ήταν αδιανόητη πράξη», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και κατά πόσο έχει κάποιο παράπονο, καθώς και εάν μιλά για το έργο της διακυβέρνησής του, της οποίας μέλος ήταν και ο ίδιος, απάντησε: «Αν τον ακούσετε κι εσείς, τον άκουσα κι εγώ».