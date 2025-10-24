Μέτωπα παντού στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων μπαίνει στα βαθιά. Το θέμα που προέκυψε με τον χώρο του μνημείου του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Διγενή και η προγραμματισμένη για αύριο εκδήλωση, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, με την ηγεσία του ΔΗΣΥ να δέχεται πυρά για προεκλογική εκμετάλλευση του θέματος. Μετά τους συνδέσμους αγωνιστών ΕΟΚΑ, το ΣΙΜΑΕ, ανακοίνωση εξέδωσε και η οικογένεια του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Η εξέλιξη του θέματος έδωσε την ευκαιρία στο ΕΛΑΜ για να επιτεθεί κατά μέτωπο του ΔΗΣΥ και να κατηγορήσει την ηγεσία του για στημένη επικοινωνιακή φιέστα.



«Η στημένη επικοινωνιακή φιέστα του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, καταρρέει πριν καν ολοκληρωθεί, κάτι απόλυτα λογικό, αφού ακόμα μια φορά επιχειρεί να οικειοποιηθεί τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, Γεώργιο Γρίβα Διγενή και τον ένδοξο Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 55 – 59.



Αυτή τη φορά, τους ξεγύμνωσε ο ίδιος ο Σύνδεσμος Αγωνιστών ΕΟΚΑ, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 – 1959, αλλά και η οικογένεια του αρχηγού, οι οποίοι διαχώρισαν τη θέση τους από την στημένη τελετή που διοργανώνεται σε συνεννόηση με την κα. Αννίτα Δημητρίου για να «τιμηθεί διά παρασήμων»», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΑΜ και προστίθεται ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να συμμετέχει στην προεκλογική εκδήλωση του ΔΗΣΥ, το ερχόμενο Σάββατο. «Ο ιερός χώρος ταφής του αρχηγού της ΕΟΚΑ, δεν προσφέρεται για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη και ευκαιριακό λαϊκισμό.

Για όσους ξεχνούν ή όσους δεν γνωρίζουν, στελέχη του ΔΗΣΥ ήταν μπλεγμένα στο φιάσκο που σήμερα δήθεν ο ΔΗΣΥ θα επιλύσει», σημειώνεται.



«Οι μάσκες έπεσαν εδώ και καιρό.

Επιτέλους ας κατανοήσουν ότι:

-Ο ΔΗΣΥ δεν είναι ΕΟΚΑ.

-Η κληρονομιά της ΕΟΚΑ είναι ιδέα και ανήκει σε ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος.

-Ο τίμιος αγώνας της ΕΟΚΑ δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ.

Το ΕΛΑΜ βρέθηκε την Τετάρτη στο στόχαστρο του ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ με αφορμή το βίντεο από το παρελθόν για επεισόδια στο κέντρο της Λευκωσίας, που έστειλε ως συνοδευτικό καταγγελίας του. Τα δύο κόμματα κατηγόρησαν το ΕΛΑΜ για προπαγάνδα, με το τελευταίο να απαντά και να επανέρχεται χθες, επιστρέφοντας τα πυρά.

«Οι ασόβαροι στον ΔΗΣΥ και στο ΔΗΚΟ αναμενόμενα βρίσκονται εντελώς εκτός πραγματικότητας. Αναρωτιόμαστε, πότε νοιάστηκαν για την ασφάλεια των πολιτών;

Πότε κατήγγειλαν τα οποιαδήποτε επεισόδια, τις επιθέσεις, τα γκέτο και τη βία στο κέντρο των πόλεων;



Πότε κατέθεσαν έστω και μια πρόταση για να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό χάος που οι ίδιοι δημιούργησαν;

Αντί να σιωπούν, έχουν το θράσος να κάνουν και μαθήματα στο ΕΛΑΜ!», ανέφερε χθεσινή ανακοίνωση του. Κάλεσε επίσης την Αστυνομία να απαντήσει στα ερωτήματα του.

«Προκαλούμε τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, αφού έτρεξαν απευθείας να μας κατηγορήσουν, να αποδείξουν ότι το ΕΛΑΜ λέει ψέματα.

Επικίνδυνο είναι το ότι θεωρούν πως το ΕΛΑΜ έχει ανάγκη να παραπλανήσει ή να παραφουσκωσει. Αυτο από μόνο του δείχνει την άγνοια κινδύνου που τους διακατέχει.

Τα γεγονότα είναι καθημερινά. Μάρτυρες οι πολίτες σε κάθε πόλη της χώρας

Η κοινωνία τα βλέπει και τα ζει καθημερινά. Γνωρίζει ποιοι αντιλαμβάνονται και ανησυχούν από τις τραγικές συνέπειες και ποιοι ζουν σε φούσκες ψευδαισθήσεων».



Το θέμα ξεκίνησε όταν η Αστυνομία με ανακοίνωση της, ανέφερε ότι το βίντεο του ΕΛΑΜ ήταν παλαιότερης ημερομηνίας. Το ΕΛΑΜ απάντησε πως το βίντεο αφορά δύο περιστατικά στην ίδια ακριβώς περιοχή. Το ένα έλαβε χώρα στις 12/10/2025 και το άλλο τον Ιούλιο του 2025.

Ο ΔΗΣΥ κατηγόρησε το ΕΛΑΜ για παραπλανητική δήλωση. «Ένα είναι δεδομένο ότι ξέρει να κάνει καλά το ΕΛΑΜ: να διαστρεβλώνει, να παραπλανεί, να παραφουσκώνει γεγονότα για να παρασύρει τους ψηφοφόρους», σημείωσε.

Για παραπλάνηση της κοινής γνώμης από το ΕΛΑΜ έκανε λόγο και το ΔΗΚΟ.

«Το ΕΛΑΜ συνεχίζει να διαστρεβλώνει την αλήθεια και να παραπλανεί την κοινή γνώμη. Παρουσίασε παλαιότερο βίντεο με επεισόδια μεταξύ αλλοδαπών, ως πρόσφατο», επεσήμανε και κατέληξε πως είναι πλέον δεδομένο ότι πίσω από τις κραυγές του ΕΛΑΜ κρύβεται η επικοινωνιακή εκμετάλλευση και η πολιτική ανευθυνότητα.

Καρογιάν: Ο κόσμος θα αποφασίσει

Στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν. Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που φέρεται να εμφανίζουν τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής, ο κ. Καρογιάν τόνισε πως «αν θα μπούμε ή όχι στη Βουλή, αυτό θα το κρίνει ο λαός». Υπογράμμισε ότι ο κόσμος είναι εκείνος που αξιολογεί, συγκρίνει και τελικά αποφασίζει με βάση την πορεία, τη συνέπεια και το έργο κάθε πολιτικής δύναμης.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ σημείωσε πως «είναι η ώρα ο κόσμος να αποφασίσει», επισημαίνοντας ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα συνεχίσει να πορεύεται με νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους πολίτες, που έχουν τον τελικό λόγο για το ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στη νέα Βουλή.