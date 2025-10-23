Λίγο οι διαρροές προς το ΕΛΑΜ και λίγο η πίεση από τη χαμηλή συσπείρωση του ΔΗΣΥ, έχουν φέρει στο επίκεντρο της προεκλογικής περιόδου της Πινδάρου και έχουν αναδείξει σε μείζον ζήτημα το θέμα της προστασίας του μνημείου του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, στη Λεμεσό. Το πρόσφατο ταξίδι της Αννίτας Δημητρίου στην Αθήνα και οι ενέργειες για διάσωση του μνημείου αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στο πρόσφατο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, με την ηγεσία της Πινδάρου να επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το θέμα.

Οι ενέργειες της Αννίτας Δημητρίου για τη διάσωση του μνημείου του Γρίβα συμπεριλήφθηκαν και στην ανακοίνωση για τη συνάντησή της με τον Έλληνα πρέσβη, τον οποίο και ευχαρίστησε για την ανταπόκριση της ελληνικής Κυβέρνησης. Ο ΣΑΠΕΛ, ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού, διοργανώνει μάλιστα και εκδήλωση τιμής για την πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Και ξαφνικά, χθες, η ιστορία παίρνει άλλη… τροπή.

Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ από τη μία και, από την άλλη, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, με καταπελτικές ανακοινώσεις τους, διαχωρίζουν πλήρως τη θέση τους από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ επισύναψαν στην ανακοίνωσή τους και τα πρακτικά απόφασης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών να προστατεύσει το μνημείο ως… διατηρητέο.

Από πλευράς Πινδάρου, κομματικοί κύκλοι σημειώνουν ότι οι ενέργειες της προέδρου του κόμματος αφορούσαν την ακύρωση του διαγωνισμού εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος χώρου, τον οποίο επίσης θεωρούν ότι πρέπει να προστατευεί. Υποδεικνύουν επίσης πως η εκδήλωση είναι του ΣΑΠΕΛ και ότι η παρουσία του ΔΗΣΥ εκεί γίνεται «με σεμνότητα», χωρίς να επιζητούνται τιμές ή παράσημα.

Ο ΣΑΠΕΛ είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα διοργανώσει επετειακή «Εκδήλωση Τιμής και Θεμελίωσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη», όπως -σύμφωνα με τον Σύνδεσμο- υπήρξε «εντολή του Αρχηγού Διγενή».

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 απάντησε χθες πως με έκπληξή του είδε πρόσκληση για παρουσία σε τελετή κατάθεσης θεμέλιου λίθου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη της Κύπρου, στον ιερό χώρο του κρησφυγέτου – τάφου του Αρχηγού Διγενή, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Σταύρο Σύρο, γραμματέα του ΣΑΠΕΛ.

«Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 ενημερώνει τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ 1955-1959 και ολόκληρο τον κυπριακό ελληνισμό ότι ουδείς δικαιούται να επέμβει στον ιερό χώρο του Αρχηγού Διγενή και του ιστορικού πλοιαρίου “ΣΕΙΡΗΝ”, ούτε να επέμβει, να ανεγείρει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αλλοιώσει με έργα τον χώρο», αναφέρεται.

Παράλληλα, εκδόθηκε και ανακοίνωση των Συνδέσμων Αγωνιστών, στην οποία τονίζεται ότι ουδεμία ανάμειξη είχαν στην αποσταλείσα πρόσκληση για «τελετή», στην οποία «θα τιμηθούν διά παρασήμων» η κ. Αννίτα Δημητρίου και «λάβαρα», ούτε θα παραστούν σε εκδήλωση που οργανώνει ο κ. Σταύρος Σταύρου Σύρος.

«Οι Σύνδεσμοι των Αγωνιστών ΕΟΚΑ και η εκλελεγμένη Γραμματεία δεν μετέχουν σε προεκλογικές κινήσεις, δεν τάσσονται με οποιοδήποτε κομματάρχη, ούτε υπέγραψαν οποιαδήποτε πρόσκληση. Η Γραμματεία παροτρύνει τα κατά τόπους σωματεία να αποφεύγουν ανάμειξη σε κομματικές δραστηριότητες και να αφήνουν ανεπηρέαστους τους αγωνιστές να επιλέγουν ελεύθερα όποιους επιθυμούν στις εκλογές», αναφέρουν.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε με επιστολή του τον περασμένο Ιούλιο ότι κηρύσσει αναπαλλοτρίωτο τον χώρο του Διγενή, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στη Λεμεσό, και ως εκ τούτου ουδείς θα μπορεί να παρέμβει για δημιουργία έργων χωρίς την έγκριση των Αρχών της Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό παρατίθεται και απόσπασμα πρακτικών συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επίσημη ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε επί του θέματος με ανακοίνωσή του, αναφέροντας ότι θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αγωνιστών πόλεως και επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ), για την αναγκαιότητα προστασίας του ιστορικού μνημείου του Στρατηγού Διγενή και του περιβάλλοντος χώρου.

«Δεν θα αποδεχτούμε, ούτε επιζητούμε οποιαδήποτε τιμή, ούτε χρειάζονται πανηγυρισμοί.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενώσουμε όλοι τη φωνή μας, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις, κατόπιν πλήρους νομικής διερεύνησης, ώστε να μην επανέλθει οποιοσδήποτε διαγωνισμός για εμπορική εκμετάλλευση του ιστορικού αυτού χώρου.

Ένα είναι το δεδομένο: ότι ο διαγωνισμός εξεύρεσης επενδυτή ακυρώθηκε με παρέμβαση της ελληνικής Κυβέρνησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πινδάρου.