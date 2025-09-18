Τη στήριξη της Πολιτείας για τη φροντίδα των ιστορικών χώρων της ΕΟΚΑ, ζητά μέσω ανακοίνωσης το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. Εκφράζει, παράλληλα, τη συμπαράστασή του προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή στην Αθήνα, έπειτα από επικρίσεις που διατυπώθηκαν σε διαδικτυακά και άλλα δημοσιεύματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959:

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, έχοντας υπόψιν του τα διάφορα διαδικτυακά και άλλα δημοσιεύματα τα οποία στρέφονται κατά των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή που εδρεύει στην Αθήνα, δηλώνει τη συμπαράστασή του προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Ιδρύματος και του Αρχηγού Διγενή, δηλαδή η διατήρηση τις ιστορικής μνήμης του μεγαλειώδους αγώνα της ΕΟΚΑ.

Διάφοροι μυθοπλάστες, υποκριτές και δήθεν ενδιαφερόμενοι, ανώνυμοι, εκμεταλλευόμενοι την ατιμωρησία που προσφέρει το διαδίκτυο, γράφουν ότι θέλουν διαστρεβλώνοντας τις θέσεις του Ιδρύματος Αθηνών, το οποίο εναγωνίως βλέπει να φθείρονται τα εθνικά κειμήλια του Αγώνα του Κυπριακού λαού, το οποίο για φόρους και για έξοδα συντήρησής τους, χρειάζεται μερικές χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, αποφάσισαν να αναζητήσουν επενδυτή του χώρου πίσω και μακριά από τον Μνημειακό και Μουσειακό χώρο, στη Λεμεσό, αναρτώντας στην Κύπρο και διεθνώς, όρους και κανονισμούς για ενδιαφερόμενους προσφοροδότες.

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 έχει αναλάβει, με δαπάνη €4.000, τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου από τα χόρτα που είχαν αναπτυχθεί στον χώρο και για τα οποία οι γείτονες, δικαιολογημένα ανησυχούσαν από ηθελημένη ή από αμέλεια κάποιου περιστατικού πυρκαγιάς, η οποία θα κατάκαιγε όχι μόνο τα χόρτα αλλά και το Μνημειακό και Μουσειακό χώρο, το Αρχηγείο, τον Ανδριάντα του Αρχηγού και το ιστορικό καράβι ΣΕΙΡΗΝ το οποίο μετάφερε τον Αρχηγό Διγενή στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 1954 και άλλα δύο ταξίδια με στρατιωτικό υλικό. H πυρκαγιά πιθανόν να διέφευγε και να έκαιγε οικίες και ιδιωτικές περιουσίες.

Τότε ουδείς από τους ανησυχούντες ανησύχησε και ουδείς νοιάστηκε για τον χώρο.

Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάθε καλόπιστα ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δημοσιογράφοι, σχολιαστές και κόμματα, όπως η Προεδρία και αρμόδιοι Υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας έτσι που να μην γίνονται έρμαια των διαφόρων φανατικών ή και δήθεν προστατών του χώρου υβρίζοντας και εκφοβίζοντας αυτούς που ειλικρινά και χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό ή πολιτικό συμφέρον, υπερασπίζονται και φροντίζουν τους ιστορικούς χώρους του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ.