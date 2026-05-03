Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από το ταξίδι του στην Ιταλία μοιράστηκε ο Στέλιος Ρόκκος, όπου εμφανίζεται να υποδύεται τον ζητιάνο, καταγράφοντας παράλληλα και τον αυθόρμητο διάλογό του με μια γυναίκα που δεν πείστηκε από το «ρόλο» του.

Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μία απόδραση με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα εκτός Ελλάδας, δημοσιεύοντας στα social media υλικό από το ταξίδι τους. Σε ανάρτηση που έκανε ο Στέλιος Ρόκκος το Σάββατο 2 Μαΐου στο TikTok, εμφανίζεται να κάθεται σε ένα πεζούλι και να υποδύεται τον ζητιάνο.

Σε μία χιουμοριστική στιγμή, που ο τραγουδιστής είχε μπει για τα καλά στον ρόλο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών, άπλωνε το χέρι του και τότε μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο του απευθύνθηκε στα αγγλικά, σχολιάζοντας ότι δείχνει «καλοταϊσμένος για επαίτης», με τον καλλιτέχνη και την παρέα του να ξεσπούν σε γέλια.

