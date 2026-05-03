Η Ομόνοια είναι γεννημένη για κατακτήσεις τίτλων. Γι’ αυτό και τα πέντε χρόνια μακριά από την κορυφή ήταν πολλά για τους οπαδούς της.

Έστω και αν περίμεναν σχεδόν τα μισά σε σχέση με την προηγούμενη φορά, από το 2010 στο 2021 δηλαδή, υποφέρουν όταν δεν βλέπουν τη «βασίλισσα» στον θρόνο τους. Γι’ αυτούς μόνο η κορυφή είναι η φυσική της θέση.

Δεν είναι τυχαία φυσικά αυτή η νοοτροπία. Χτίστηκε βήμα βήμα από τους πρωτεργάτες της το 1948 και γιγαντώθηκε στη χρυσή εικοσαετία 1970-1990. Συν το γεγονός ότι μιλάμε για τη λαοφιλέστερη ομάδα του τόπου, γεγονός που από μόνο του της δίνει μία φυσιολογική αίσθηση υπεροχής.

Κάτι που μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος, μελετώντας την ιστορία του «τριφυλλιού». Για του λόγου το αληθές, ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα με τη βοήθεια του πλούσιου αρχείου του Φιλελεύθερου και τα στοιχεία από ένα παλιό ρεπορτάζ του συνάδελφου και παντοτινού δάσκαλού μας, Μιχάλη Γαβριηλίδη, στην πρώτη έκδοση της «Goal News» στις 8 Μαΐου 2010.

Μια αναδρομή στους τίτλους πρωταθλήματος που έχει κατακτήσει στην ιστορία της η Ομόνοια. Από τον πρώτο (1961), με «οδηγό» και σκόρερ τον κάπτεν Κόκο Χριστοφόρου μέχρι το 2010 των Κύπριων «γαλάκτικος» και ενδιάμεσους «σταθμούς» τη χρυσή 15ετία (1974 – 1989), την «εποχή του Ράουφμαν» και τον προηγούμενο τίτλο του Χένινγκ Μπεργκ.

