Παρέμβαση από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) προκλήθηκε μετά την καταγγελία του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας για επικίνδυνη κατάσταση με ηλεκτροφόρα καλώδια στην περιοχή, που έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών.

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση του προέδρου του Ομίλου, Ανδρέα Κυριακού, ηλεκτροφόρα καλώδια διέρχονταν μέσα από φυλλώματα φοινικόδεντρων σε πεζοδρόμιο, με ξερά φύλλα να βρίσκονται σε άμεση επαφή, γεγονός που δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ξηρών συνθηκών του καλοκαιριού. Μάλιστα, επισημαινόταν ότι σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται κατοικίες, εντείνοντας την ανησυχία.

Ο Όμιλος καλούσε την ΑΗΚ να παρέμβει άμεσα, προχωρώντας σε κλάδεμα των δέντρων, απομάκρυνση των ξερών φυλλωμάτων και διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των καλωδίων.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε ότι συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται ήδη στο σημείο στη Χλώρακα και προχωρούν σε άμεσο κλάδεμα, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αντίστοιχο περιστατικό αντιμετωπίστηκε και στην Έμπα, ενώ τα συνεργεία της ΑΗΚ παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Κάλεσε επίσης το κοινό, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΗΚ στο 1800, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.

ΚΥΠΕ