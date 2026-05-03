Η πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν το σχέδιο ανάπτυξης τάγματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στη Γερμανία προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς εκλαμβάνεται ως πλήγμα για το Βερολίνο, το οποίο είχε στηρίξει την πρωτοβουλία ως ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο απέναντι στη Ρωσία.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, με το Πεντάγωνο να ανακοινώνει την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία – τη μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στην ήπειρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μάλιστα ότι η μείωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, σημειώνοντας πως «θα περικόψουμε πολύ περισσότερο».

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις διατλαντικές σχέσεις, λόγω του πολέμου στο Ιράν και των εμπορικών τριβών, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Δύο κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς, εξέφρασαν «έντονη ανησυχία», τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ευρώπη αλλά να μετακινηθούν ανατολικότερα. Σε κοινή τους δήλωση προειδοποίησαν ότι μια πρόωρη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας «υπονομεύει την αποτροπή και στέλνει λάθος μήνυμα» προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την απόφαση αναμενόμενη, επισημαίνοντας ότι αφορά μέρος των περίπου 40.000 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν σήμερα στη Γερμανία. Τόνισε, ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Γερμανία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, την επιτάχυνση των εξοπλισμών και την ανάπτυξη υποδομών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία ήδη από την πρώτη του θητεία, καλώντας την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Οι πιέσεις εντάθηκαν πρόσφατα μετά από αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τη στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή.

