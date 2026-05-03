Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση περιστατικών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στο δημόσιο σύστημα υγείας εγείρει οικογένεια μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στον δρόμο από το Γέρι προς τον κυκλικό κόμβο της Leroy Merlin.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται σε δημόσια ανάρτηση συγγενικού προσώπου, στο όχημα επέβαιναν δύο παιδιά ηλικίας 2,5 και σχεδόν 7 ετών, η μητέρα τους και ακόμη μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο μεγαλύτερο παιδί, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δεν έχει λεκτική επικοινωνία, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι το ιατρικό προσωπικό δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο για τη διαχείρισή του. Όπως αναφέρεται, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και έντονης αναστάτωσης, με αποτέλεσμα να απαιτείται συγκράτηση από συγγενείς, καθώς – σύμφωνα με τους ίδιους – δεν υπήρχε επαρκής υποστήριξη από προσωπικό.

Η οικογένεια κάνει λόγο για καθυστερήσεις στη διενέργεια βασικών εξετάσεων, όπως αξονική τομογραφία και ακτινογραφίες, σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν 6 έως 7 ώρες μέχρι να κληθεί αναισθησιολόγος για τη χορήγηση μέθης, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των εξετάσεων. Την ίδια ώρα, θετική αναφορά γίνεται στους αναισθησιολόγους για τον χειρισμό και τη στάση τους.

Μετά την αρχική αντιμετώπιση, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Μακάρειο Νοσοκομείο για 48ωρη παρακολούθηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του προσωπικού για την κατάσταση του παιδιού με αυτισμό, ενώ εκφράζονται παράπονα και για τη νοσηλεία τους σε κοινό θάλαμο με άλλο βρέφος.

Η οικογένεια περιγράφει επίσης δυσκολίες κατά τη διάρκεια περαιτέρω ιατρικών πράξεων, όπως αιμοληψίες, τονίζοντας ότι απαιτήθηκε εκ νέου συγκράτηση του παιδιού χωρίς επαρκή υποστήριξη.

Μέσα από την ανάρτηση τίθενται ζητήματα που αφορούν:

Την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σε περιστατικά αυτισμού και ειδικών αναγκών

Την ύπαρξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων σε επείγοντα περιστατικά

Τον συντονισμό μεταξύ νοσηλευτηρίων

Την επάρκεια προσωπικού

Η οικογένεια κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία, πέραν του ίδιου του ατυχήματος, ζητώντας βελτιώσεις στο σύστημα υγείας και περισσότερη ενσυναίσθηση στη διαχείριση ευάλωτων περιστατικών.

Η ανάρτηση της μητέρας

Εικόνες απο το τροχαίο ατύχημα: