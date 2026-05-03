Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του σε ιδιωτικό πάρτι με στενούς συνεργάτες και προσκεκλημένους, ωστόσο η τούρτα που του προσφέρθηκε προκάλεσε αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια.

Όπως φαίνεται σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο Χ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σύζυγός του, Αγιάλα Μπεν-Γκβιρ, του προσέφερε τούρτα διακοσμημένη με σχέδιο κρεμαστής θηλιάς, πάνω στην οποία αναγραφόταν: «Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».



Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει ταχθεί υπέρ αυστηρότερων ποινών για Παλαιστίνιους που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμη και της θανατικής ποινής, κάτι που αρκετοί συνέδεσαν άμεσα με το συμβολισμό της τούρτας.



🇮🇱🇵🇸 Ben Gvir's 50th birthday cake featured a map of "Greater Israel" over the entire area between the Jordan River – Mediterranean Sea & two pistols



On top — large golden noose, symbolizing his legislation proposal of the death penalty for Palestinians convicted of terrorism https://t.co/y24y5bqQac pic.twitter.com/l5hqi2D2r3 May 3, 2026

עוגת היומלדת 50 של השר בן גביר pic.twitter.com/XExeZgKrsg — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 2, 2026

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, στο πάρτι έδωσαν το «παρών» πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί από τις κορυφαίες βαθμίδες της ισραηλινής αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς διατυπώθηκαν σκληρές πολιτικές επικρίσεις ότι η παρουσία ένστολων αξιωματούχων ήταν ακατάλληλη.

