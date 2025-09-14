Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις καταγγελίες του Συνδέσμου Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ) και τις σχετικές πληροφορίες για νέα προσπάθεια εμπορικής εκμετάλλευσης του χώρου όπου βρίσκεται το Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και ο τάφος του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος και προστίθεται ότι ο χώρος αυτός «δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής. Αντίθετα, οφείλει να τύχει της ύψιστης προστασίας και διαφύλαξης, ως χώρος μνήμης, σεβασμού και τιμής στην ιστορία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ και στον Αρχηγό του».

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ καλεί την Κυπριακή Κυβέρνηση, σε στενή συνεννόηση με το Ελληνικό Κράτος και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας, στο οποίο ανήκει το ίδρυμα που έχει την ιδιοκτησία του χώρου, «να προχωρήσουν άμεσα στις δέουσες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο χώρος θα προστατευθεί με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στην εθνική μας αξιοπρέπεια».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και θα στηρίζει κάθε ενέργεια που θα κατοχυρώνει τη διατήρηση και ανάδειξη του χώρου ως σημείου ιστορικής αναφοράς για τις επόμενες γενιές», τονίζει.