Θα μεταφέρουμε το μήνυμα της νίκης, το διακύβευμα των εκλογών είναι σημαντικό, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου κατά την έναρξη της παγκύπριας περιοδείας του κόμματός της το πρωί από την Λευκωσία.

Το λεωφορείο του ΔΗΣΥ θα πραγματοποιήσει στάσεις στο Παραλίμνι, τη Λάρνακα και την Πάφο, ενώ η περιοδεία θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους είπε ότι θέλουν ν’ ακούσουν την κοινωνία, να συζητήσουν με τον κόσμο «και να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα της νίκης, γιατί το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο προεκλογικά. Το κάνουμε διαρκώς».

Η πολιτική ξεκινά από τους πολίτες και οφείλει να επιστρέφει στους πολίτες, πρόσθεσε η κ. Δημητρίου λέγοντας ότι έχουν διαμορφώσει τις θέσεις τος, διαθέτουν μια ισχυρή ομάδα και εξέφρασε βεβαιότητα ότι οι πολίτες «θα σταθούν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι θα επισκεφθούν όλες τις επαρχίες, θα συναντήσουν τα στελέχη τους και θα συνομιλήσουν με τους πολίτες, «μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης».

Να κρατήσουμε τη σταθερότητα στον τόπο και την οικονομία, για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα πάρουν τη χώρα μας υπεύθυνα μπροστά, κατέληξε η Αννίτα Δημητρίου.

ΚΥΠΕ