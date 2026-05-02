Πέθανε στα 59 του ο Άλεξ Ζανάρντι, πρώην οδηγός της Formula 1 που έχασε και τα δύο του πόδια σε αγωνιστικό δυστύχημα και στη συνέχεια κατέκτησε χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το Σάββατο.

Ο Zανάρντι, με καταγωγή από τη Bologna, έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1991 και αργότερα σημείωσε επιτυχίες στη σειρά CART στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας διαδοχικά πρωταθλήματα το 1997 και το 1998. Η ζωή του ωστόσο πήρε δραματική τροπή τον Σεπτέμβριο του 2001, όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση υψηλής ταχύτητας κατά τη διάρκεια αγώνα CART στη Γερμανία, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό και των δύο του ποδιών.

Δεν εγκατέλειψε τον αθλητισμό, στράφηκε στην παραποδηλασία. Ο Zανάρντι αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον αθλητισμό και στράφηκε στην παραποδηλασία, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο επιτυχημένους Παραολυμπιακούς αθλητές της Ιταλίας. Κατέκτησε τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια στους Αγώνες του Paralympic Games London 2012 και του Paralympic Games Rio 2016.

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσσάντρο Ζανάρντι, που επήλθε ξαφνικά χθες το βράδυ, 1 Μαΐου», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ο Άλεξ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του. Η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της σε όλους όσοι δείχνουν τη στήριξή τους αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστός ο πόνος και η ιδιωτικότητά της κατά την περίοδο του πένθους».

Η FIA, η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού, απέτισε φόρο τιμής στον Ιταλό, αναφέροντας σε ανάρτησή της: «Η FIA εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Άλεξ Ζανάρντι, του πρώην οδηγού της Formula 1 και δύο φορές πρωταθλητή CART, του οποίου η πορεία από ένα ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του έως την κατάκτηση χρυσών Παραολυμπιακών μεταλλίων τον κατέστησε έναν από τους πιο αξιοθαύμαστους αθλητές και ένα διαχρονικό σύμβολο θάρρους και αποφασιστικότητας».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον χαρακτήρισε «μεγάλο πρωταθλητή και εξαιρετικό άνθρωπο, ικανό να μετατρέπει κάθε δοκιμασία της ζωής σε μάθημα θάρρους, δύναμης και αξιοπρέπειας». Ο Κορντιάνο Ντανόνι, πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, δήλωσε ότι «μεταμόρφωσε την κουλτούρα της χώρας μας, φέρνοντας χαρά σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και ελπίδα σε πολλούς στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο».

Ο Zανάρντι, που γεννήθηκε στη Μπολόνια στις 23 Οκτωβρίου 1966, αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ντανιέλα και τον γιο τους Nικολό.

