Μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στροφή της Formula 1 στην έγκαιρη ανάδειξη ταλέντων πραγματοποίησε η McLaren, εντάσσοντας στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγών της τον μόλις 11 ετών Χάρι Γουίλιαμς, τον νεότερο στην ιστορία της ομάδας.

Ο μικρός Βρετανός οδηγός γίνεται έτσι ακόμη πιο «νεαρό» ταλέντο από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα σε ηλικία 13 ετών, πριν ξεκινήσει τη θρυλική του πορεία που τον οδήγησε σε επτά παγκόσμιους τίτλους.

Το πρόγραμμα της McLaren έχει αποδειχθεί διαχρονικά «φυτώριο» κορυφαίων οδηγών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα και τον Λάντο Νόρις, ενώ μέχρι πρόσφατα η νεότερη συμμετοχή ήταν εκείνη της Έλλα Χάκινεν, κόρης του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Μίκα Χάκινεν.

Ο 11χρονος «ραλίστας» της F1

Ο Χάρι Γουίλιαμς, που προέρχεται από το Cheshire της Αγγλίας, ξεκίνησε το καρτ το 2021 και ήδη μετρά σημαντικές διακρίσεις, όπως ο τίτλος στο British Open το 2025, νίκες στην ιταλική σειρά Waterswift και μια δυνατή παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας.

Harry's favourite things in 30 seconds ⏰#McLarenF1 pic.twitter.com/i1MaHCVitN — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) April 22, 2026

Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρηματικών υποθέσεων της ομάδας, Αλεσάντρο Αλούνι Μπράβι, στόχος είναι η δημιουργία μιας μακροχρόνιας «γραμμής παραγωγής» οδηγών που θα τροφοδοτεί τη Formula 1, αλλά και άλλες μεγάλες διοργανώσεις όπως η IndyCar και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.

Ο νεαρός οδηγός δηλώνει ενθουσιασμένος για το επόμενο βήμα, τονίζοντας ότι η ένταξη σε μια ομάδα με τόσο ισχυρή παράδοση στην ανάπτυξη ταλέντων αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την εξέλιξή του.

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της είδησης, στη McLaren ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει πίεση προς τον 11χρονο: το βασικό ζητούμενο είναι να συνεχίσει να απολαμβάνει το καρτ και να χτίζει εμπειρία, ίσως το πρώτο βήμα για μια μελλοντική καριέρα στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

iefimerida.gr