Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, CITEA, προειδοποιεί για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί στην αγορά η εκτόξευση των τιμών μνήμης RAM και άλλων κρίσιμων τεχνολογικών εξαρτημάτων.

Το ζήτημα τέθηκε σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με τον Σύνδεσμο να παρουσιάζει τόσο τις διαστάσεις του προβλήματος όσο και συγκεκριμένες προτάσεις για άμεση δράση.

Σύμφωνα με τον CITEA, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχει δημιουργήσει περιβάλλον έντονης αστάθειας, απρόβλεπτων αυξήσεων και μειωμένης προβλεψιμότητας.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η αγορά βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, καθώς οι εταιρείες καλούνται να υλοποιήσουν έργα μέσα σε συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας και αυξημένου οικονομικού ρίσκου.

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, χωρίς άμεση προσαρμογή του πλαισίου, έργα κινδυνεύουν με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις, εταιρείες αποφεύγουν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και το οικονομικό ρίσκο στον κλάδο αυξάνεται σημαντικά.

Παράλληλα, ο CITEA κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών IT Hardware, με στόχο τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και τη δικαιότερη κατανομή του ρίσκου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρόταση θα αποσταλεί και στο Digital Europe, ώστε να ανοίξει συζήτηση για ενδεχόμενη θεσμική υιοθέτησή της.

Ο CITEA αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία της αγοράς, την ομαλή υλοποίηση έργων και τη διασφάλιση της ψηφιακής πορείας της χώρας.