Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να εξετάσουν νέες πηγές χρηματοδότησης, προειδοποιώντας ότι οι αυξανόμενες κρίσεις και η εξυπηρέτηση του υφιστάμενου χρέους θα απαιτήσουν «νέα χρήματα».

Η τοποθέτηση έγινε κατά την άφιξή της στην Άτυπη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της ΕΕ στη Λευκωσία, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Η Μέτσολα ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει την επόμενη εβδομάδα τη θέση του για το ΠΔΠ και είναι έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη. Κάλεσε, παράλληλα, τους ηγέτες να εξετάσουν με νέα ματιά τους ίδιους πόρους, σημειώνοντας ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός της ΕΕ δεν επαρκεί για το εύρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Για την Ουκρανία, χαιρέτισε την έγκριση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ, το 20ό πακέτο κυρώσεων και τα ευρύτερα μέτρα της ΕΕ, λέγοντας ότι παρέχουν οικονομική στήριξη και πολιτική δυναμική. Χαιρέτισε επίσης την παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός στο Ιράν.

«Η Ουκρανία χρειάζεται οικονομική βοήθεια και χρειάζεται δυναμική, και η Ευρώπη παρέχει και τα δύο», ανέφερε.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες ενώπιον των ηγετών. Πρώτη είναι ο οδικός χάρτης «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά», ο οποίος, όπως είπε, μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και στη μείωση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς.

Στην ενέργεια, αναγνώρισε τα μέτρα που έχουν ληφθεί για ελάφρυνση των πολιτών, αλλά τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να περάσει πέρα από τις προσωρινές λύσεις. Ζήτησε επενδύσεις σε δίκτυα και ενεργειακές υποδομές, διασφάλιση επάρκειας εφοδιασμού και πιο στρατηγική προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη αυτονομία της Ευρώπης.

«Τώρα είναι η στιγμή να διασφαλίσουμε τη στρατηγική αυτονομία για την οποία συζητούμε εδώ και δεκαετίες», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή, η Μέτσολα υπογράμμισε την ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν πρέπει να επωμιστούν το κόστος μιας κρίσης που δεν δημιούργησαν.

Τόνισε, τέλος, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκριθούν στις εθνικές τους συνθήκες, στέλνοντας ταυτόχρονα ενιαίο μήνυμα προστασίας, εμπιστοσύνης και βεβαιότητας προς τους πολίτες.

Στη Λευκωσία η πρώτη διαπραγμάτευση για το ΠΔΠ των €2 τρισ.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχονται σήμερα, στη δεύτερη ημέρα της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Λευκωσία, στην πρώτη ουσιαστική φάση διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, έναν προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 2 τρισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τίθενται για πρώτη φορά σε επίπεδο ηγετών τα σενάρια για νέους ίδιους πόρους, όπως τα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια διαδικασία που παραδοσιακά θεωρείται από τις πιο δύσκολες για τους «27».

Κατά την ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αναμένεται να τεθούν και οι θέσεις του Κοινοβουλίου, το οποίο ζητά αύξηση του ΠΔΠ κατά 10%. Παράλληλα, ενδέχεται να ασκηθούν πιέσεις ώστε να μην καθυστερήσει η συζήτηση μέχρι τον καθορισμό του συνολικού ποσού από το Συμβούλιο της ΕΕ, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τον σχεδιασμό για παρουσίαση του nego-box στη Σύνοδο του Ιουνίου.

Το βασικό ζητούμενο είναι η δημοσιονομική εξίσωση: πώς θα χρηματοδοτηθεί ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που καλείται να καλύψει νέες ανάγκες στην ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, χωρίς να υπάρχει πολιτική διάθεση για ουσιαστική αύξηση των εθνικών συνεισφορών.

Στον πυρήνα της συζήτησης βρίσκονται οι αυξημένες φιλοδοξίες, οι περιορισμένοι πόροι και η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025, περιλαμβάνει νέα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, τον CBAM, φόρο στα καπνικά προϊόντα, εισφορά για ηλεκτρονικά απόβλητα και εισφορά βάσει εταιρικού τζίρου, με την τελευταία να μην φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία στήριξη.

Στη συζήτηση προστίθεται και η αποπληρωμή του κοινού χρέους του NextGenerationEU, παράγοντας που αυξάνει την πίεση για εξεύρεση σταθερών πηγών χρηματοδότησης.

Η σημερινή συζήτηση αναμένεται να δώσει πολιτική κατεύθυνση ενόψει της παρουσίασης του διαπραγματευτικού πακέτου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026, πριν οι πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία και Ιταλία καταστήσουν τη διαδικασία ακόμη πιο σύνθετη.

ΚΥΠΕ