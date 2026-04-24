Κοινός Οδικός Χάρτης υπογράφηκε σήμερα στη Λευκωσία, μέσω του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύονται να υλοποιήσουν το όραμα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2026, μέσω καθοριστικής προόδου εντός του 2026 και το αργότερο έως το τέλος του 2027.

Ο οδικός χάρτης αφορά τους ακόλουθους πέντε στρατηγικούς πυλώνες:

(1) απλούστευση των κανόνων,

(2) μια πιο ολοκληρωμένη Ενιαία Αγορά, μεταξύ άλλων με την άρση των δέκα πιο επιζήμιων φραγμών,

(3) προώθηση ισχυρών εμπορικών σχέσεων,

(4) μείωση των τιμών της ενέργειας και απεξάρτηση από τον άνθρακα,

(5) προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να τηρήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να αποδώσουν στις πρωτοβουλίες αυτές την ύψιστη πολιτική προτεραιότητα, με τρόπο που να σέβεται τη νομοθετική διαδικασία και τις αρχές κάθε θεσμικού οργάνου.

Μέσω του Οδικού Χάρτη:

Η Επιτροπή δεσμεύεται να προτείνει τις νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που παρατίθενται στο παράρτημα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εργαστούν με στόχο την άμεση επίτευξη συμφωνίας σχετικά με όλες τις νομοθετικές προτάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα, αντιμετωπίζοντάς τις ως πολιτικές προτεραιότητες ενταγμένες στον ετήσιο διοργανικό κύκλο νομοθετικού προγραμματισμού.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εντείνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων και την επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων.

Τα θεσμικά όργανα θα συνεδριάζουν σε τριμηνιαία βάση, για να εξετάζουν την πρόοδο, να εντοπίζουν εμπόδια, να συντονίζουν δράσεις, να επικαιροποιούν και να συμπληρώνουν το παράρτημα, όπου απαιτείται, καθώς και να επανεξετάζουν τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να ενσωματωθεί η κοινωνική διάσταση της Ενιαίας Αγοράς.