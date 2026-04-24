Δύο ξεχωριστής σημασίας ζητήματα θα απασχολήσουν τη σημερινή δεύτερη ημέρα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια» στη Λευκωσία. Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και εν συνεχεία θα πραγματοιηθεί Σύνοδος με τη συμμετοχή ηγετών της περιοχής.

Η διευρυμένη Σύνοδος με τη συμμετοχή των ηγετών από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέγραψε, εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Οδικό Χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση για μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides υπέγραψε, εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @EU_Commission @vonderleyen και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου @Europarl_EN @EP_President, τον Οδικό Χάρτη «Μία… pic.twitter.com/EZ2f162lu2 — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) April 24, 2026

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Προεδρία, «ο Οδικός Χάρτης θέτει ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο που συνδυάζει την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, με στόχο την ευημερία, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Μέσα από συγκεκριμένους πυλώνες δράσης και σαφή χρονοδιαγράμματα έως το 2027, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναλαμβάνουν κοινή πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για πολίτες και επιχειρήσεις».

Signed! ✍️



Our “One Europe One Market” roadmap.



It’s our joint political vision shaped at the Alden Bielsen Summit for a fully functional Single Market by end 2027



With concrete actions on key drivers of prosperity.



From simpler rules to AI and a stronger trade network.



Now… pic.twitter.com/NvltaxUElj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2026

Σε ανάρτησή του ο ΠτΔ εξηγεί πως «ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 42 συγκεκριμένες δράσεις, νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες με σαφή χρονοδιαγράμματα, οργανωμένες σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες: απλοποίηση κανόνων, εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής, μείωση του ενεργειακού κόστους με παράλληλη προώθηση της απανθρακοποίησης, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης».

«Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 42 συγκεκριμένες δράσεις, νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες με σαφή χρονοδιαγράμματα, οργανωμένες σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες:



-απλοποίηση κανόνων,

-εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς,

-ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής,

-μείωση του ενεργειακού… — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 24, 2026

«Ιδιαίτερη βαρύτητα», σημειώνει, «αποδίδεται και στον μηχανισμό υλοποίησης, καθώς η πρόοδος των δράσεων θα παρακολουθείται από κοινή Ομάδα Καθοδήγησης των τριών θεσμικών οργάνων, προσδίδοντας συνέχεια, λογοδοσία και θεσμικό βάθος στην πρωτοβουλία».

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση, ο ΠτΔ ανέφερε πως αν η ΕΕ θέλει να καταστεί στρατηγικά αυτόνομη είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους. Ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής και να αναβαθμίσει τη συνεργασία με στρατηγικό τρόπο, προσθέτοντας ότι θα συζητηθούν επίσης θέματα ενέργειας και το άρθρο 42.7.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη οι συζητήσεις χθες το βράδυ αφορούσαν τον τρόπο ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. «Και σήμερα, στο πλαίσιο αυτό, θα συζητήσουμε πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα υπογράψω μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον οδικό χάρτη ‘Μία Ευρώπη, Μία Αγορά’, ο οποίος θέτει πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι, ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό, εάν η ΕΕ επιθυμεί να καταστεί στρατηγικά αυτόνομη να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, οπότε η σημερινή συζήτηση για το ΠΔΠ είναι πολύ σημαντική. «Προσδοκώ να έχουμε μια πολιτική και όχι τεχνική συζήτηση. Στόχος μας ως Προεδρία είναι να παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έως τον Ιούνιο, ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία», σημείωσε.

🇨🇾🇪🇺Τη δεύτερη ημέρα του πρώτου Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, ο Πρόεδρος @PresidentCYP @Christodulides καλωσόρισε τους ηγέτες στη Λευκωσία, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, με έμφαση σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια, ενώ… pic.twitter.com/5kU7AOnsXD — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) April 24, 2026

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι είναι πολύ περήφανος που φιλοξενεί σήμερα τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος είπε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής, καθώς οι χώρες της περιοχής εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερα χθες το βράδυ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στην περιοχή χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε.

Η Σύνοδος, όπως σημείωσε διπλωματική πηγή με την οποία μίλησε ο «Φ», αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα μία από τις κύριες προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας.

Περαιτέρω, σημειώνεται πως η κυπριακή προσέγγιση εστιάζει στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση, στην ειρήνη, στην σταθερότητα και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, μέσα από τη Σύνοδο της 24ης Απριλίου, επιδιώκεται ο συντονισμός μηνυμάτων και η διαμόρφωση ενός πλαισίου ουσιαστικότερης σχέσης της Ένωσης με τα κράτη της περιοχής.

Η συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελεί έναν από τους κεντρικούς ευρωπαϊκούς άξονες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου. Πρόκειται για τη δεύτερη συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, με στόχο να γίνει μια στρατηγική ανταλλαγή απόψεων γύρω από την οικονομική εξίσωση του επόμενου ΠΔΠ, δηλαδή γύρω από τις πηγές χρηματοδότησης, το μέγεθος του προϋπολογισμού και τη συνολική ισορροπία μεταξύ ίδιων πόρων, εθνικών συνεισφορών και δανεισμού.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς υπό την κυπριακή Προεδρία. Η τεχνική εξέταση των φακέλων ολοκληρώνεται σταδιακά και οι συζητήσεις μεταφέρονται πλέον σε πολιτικότερο επίπεδο, με στόχο την προετοιμασία ενός ώριμου αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου με ενδεικτικούς αριθμούς για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Η κυπριακή Προεδρία, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, επιδιώκει ουσιαστική εμπλοκή των κρατών-μελών στη συζήτηση για την οικονομική εξίσωση, ενόψει και των επερχόμενων διμερών επαφών, ώστε να διαμορφωθεί ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει ουσιαστική πρόοδο στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα

Το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε τους αρχηγούς κρατών ή Κυβερνήσεων στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Στις 12:10μμ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 12:50μμ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί περιφερειακούς ηγέτες. Συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν να παρευρεθούν οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Συρίας και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Η συνεδρία και το γεύμα εργασίας των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων αναμένεται να αρχίσει στις 1:10μμ, ενώ στις 3:40μμ θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών εταίρων.