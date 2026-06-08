Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες, με κτήρια να καταρρέουν στο αρχιπέλαγος. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, ενώ εκδόθηκε άμεσα προειδοποίηση για τσουνάμι που ενδέχεται να πλήξει Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ταϊβάν και Ιαπωνία.

«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Κύπρου) και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μιντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.

#BREAKING: Tsunami Warnings Issued Across Asia After Powerful 7.8 Quake Near Philippines



Tsunami warnings have been issued across parts of Asia after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Mindanao in the southern Philippines.

The quake occurred shortly… pic.twitter.com/rG34S9DZs7 — upuknews (@upuknews1) June 8, 2026

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν και αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτήρια να καταρρέουν.

Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/bEZWRLHlfs — Christion Maronite (@eye_the49565) June 8, 2026

Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Κύπρου) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.

Just awful!



This is just one of the buildings I've seen collapse after the M7.8 earthquake in the Philippines. This is in General Santos City…pic.twitter.com/SdOA0HlwON — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις επιπτώσεις της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

I'm seeing reports of major damage in General Santos City in the Philippines after the recent M7.8 earthquake… pic.twitter.com/7ggAim7Tgl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026

protothema.gr