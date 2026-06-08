Θα το ξαναγράψω, επειδή η κατάσταση χειροτερεύει: Η πολιτική και του σημερινού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και των περισσότερων ηγετών και κομμάτων, στο Κυπριακό, είναι από καιρό μοναδικό case study, που ανάγεται πλέον στη σφαίρα της ψυχιατρικής επιστήμης. Και για έναν άλλο, τραγικό, λόγο: Πρόεδρος και πολιτικοί νομίζουν ή πιστεύουν πως, όταν προβαίνουν σε δηλώσεις, απευθύνονται σε εσμό ηλιθίων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διά δύο πράξεων.

>Πρώτον, διά της Συνθήκης Προσχώρησης, στις 16/4/2003, που υπογράφτηκε από τον μ. Τάσσο Παπαδόπουλο και τον ΥπΕξ, Γ. Ιακώβου, στη Στοά του Αττάλου, στην Αθήνα.

>Δεύτερον, διά της επίσημης ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, την 1η Μαΐου 2004. Γιατί εντάχθηκε στην Ένωση;

>Πρώτον, για να διασφαλιστεί έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και αρπακτικότητας.

>Δεύτερον, για να ισχύσουν και στην περίπτωση της Κύπρου οι αρχές και αξίες της ΕΕ, οι τέσσερεις βασικές ελευθερίες και το Κοινοτικό Κεκτημένο. Και το Κυπριακό να επιλυθεί στη βάση αυτών των αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, που χαρακτηρίζουν ένα ευρωπαϊκό, λειτουργικό, βιώσιμο και κανονικό κράτος.

Κάθε Κύπριος πολίτης θα ανέμενε, λογικά, ότι η εκλεγμένη ηγεσία του, από τον Γ. Βασιλείου, τον Γλ. Κληρίδη, τον Τ. Παπαδόπουλο, τον Δ. Χριστόφια, τον Ν. Αναστασιάδη και, σήμερα, τον Ν. Χριστοδουλίδη, θα έκαναν ανυποχώρητη παντιέρα τους τις αρχές, επί των οποίων θεμελιώθηκε η ΕΕ.

Και όμως! Αντ’ αυτών, με ολέθριες υποχωρήσεις και καταστροφικές μονομερείς παραχωρήσεις στον Τούρκο, φτάσαμε στην τουρκοδιζωνική.

Δεν θα αναλύσουμε ξανά τι είναι η δηλητηριώδης αυτή λύση που ΟΛΟΙ οι Πρόεδροι και τα περισσότερα κόμματα ανήγαγαν σε προμετωπίδα της πολιτικής τους. Θα αφήσουμε να μιλήσουν περισσότερο ειδικοί και γνώστες:

>Νεοκλής Σαρρής (καθηγητής Παντείου – Τουρκολόγος): «Αν ο Ελληνοκύπριοι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα δύο εποίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και, μετά τον χωρισμό, την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα».

>Θ. Στοφορόπουλος (πρέσβης επί τιμή): «Η Κυπριακή Ομοσπονδία θα είναι αληθινό συνταγματικό τέρας. Τουρκοκρατία στο βόρειο ομόσπονδο κρατίδιο, αλλά και στα κεντρικά όργανα της ομοσπονδίας. Τουρκοκρατούμενες θα είναι, στον βαθμό που υπάρχουν, και η ‘‘μία αδιαίρετη κυριαρχία’’ και η ‘‘μία ιθαγένεια’’, ενώ όμηροι των Τούρκων θα είναι όσοι Έλληνες πρόσφυγες επιστρέψουν σε περιοχές του βόρειου κρατιδίου».

>Γιαλτσίν Κιουτσιούκ, Τούρκος καθηγητής («Ελευθεροτυπία», 14/4/1992): «Αν η διζωνική ομοσπονδία εφαρμοστεί όπως περιγράφεται από τον Γενικό Γραμματέα των Η.Ε., Boutros Ghali, και ειδικά η παράγραφος 20, που αναφέρεται στην αναγκαστική και εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία και ιδιοκτησία γης στην κάθε περιοχή, αυτό θα οδηγήσει σε απευθείας διχοτόμηση στην Κύπρο και εκτουρκισμό ενός μεγάλου κομματιού της χώρας. Αν οι Ιδέες Γκάλι εφαρμοστούν, η Κύπρος θα διχοτομηθεί και θα εκτουρκιστεί» (Δες κείμενο Φ. Αργυρού: «Η ομοσπονδία είναι η αρχή του τέλους…» – 31/5/2026, «Σημερινή»).

Πρόεδρος και πολιτική ηγεσία δεν είναι ούτε ανόητοι ούτε περιορισμένων αντιλήψεων. Γι’ αυτό δεν έχουν κανένα άλλοθι!

Γνωρίζουν ότι, με τις ολέθριες υποχωρήσεις που ΟΛΟΙ έκαναν μονομερώς στους Τούρκους και συχνά χωρίς κανένα αντάλλαγμα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταλυθεί ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου και ο κυπριακός Ελληνισμός θα εκτουρκιστεί. Ήδη ισλαμοποιείται με την εισβολή χιλιάδων μουσουλμάνων στις ελεύθερες περιοχές.

Γιατί, λοιπόν, επιμένουν ασυγκράτητα στη διζωνική οδό της απωλείας και τουρκοποίησης της Κύπρου;

>Πρώτον, διότι λένε ανοήτως, αυτό ζητά η «διεθνής κοινότητα». Μα, η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει όσα αυτοί τής ζητούν να λένε και «δεν φακκά πενιάν», αν εμείς θέλουμε διζωνική και αν καιγόμαστε να τουρκέψουμε. Δεν ενδιαφέρεται να είναι βασιλικότερη ημών και δεν θα ζήσει με τη διζωνική.

>Δεύτερον, με συνέργεια των ηγετών μας εγκρίθηκαν ολέθρια ψηφίσματα και ειδικά το 649, που νομιμοποιεί την τουρκοδιζωνική.

>Τρίτον, δικός μας Πρόεδρος, ο Ν. Αναστασιάδης, συμφώνησε σε κοινό ανακοινωθέν με τον κατοχικό Έρογλου (11/2/2014) ότι η μελλοντική «ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία» θα είναι αποτέλεσμα ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ταυτόχρονων δημοψηφισμάτων και ΟΧΙ μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

>Τέταρτον, ΟΛΟΙ οι Πρόεδροι, μηδέ του σημερινού, αρνούνται και δεν έχουν σχέδιο Β΄, σε περίπτωση ναυαγίου πιθανών συνομιλιών. Όλοι εμμένουν μόνο σε σχέδιο Α’ που, φυσικά, συντρίβεται πάνω στην τουρκική αδιστακτότητα.

>Πέμπτον, οι Τούρκοι τρεις φορές πρόσφεραν στην πολιτική ηγεσία ευκαιρίες για ν’ απαγκιστρωθεί από τη διζωνική και να χαράξει νέα στρατηγική. Αρνούνται να εγκαταλείψουν την πορεία προς τον εθνικό, βιολογικό και ιστορικό όλεθρο του κυπριακού Ελληνισμού.

Και τούτο, ασεβούντες προς την πανίσχυρη εντολή που τους έδωσε με το βροντερό ΟΧΙ στο τερατούργημα Ανάν, διά του οποίου ενταφίαζε και τη διζωνική.

Ο νυν Πρόεδρος της Κύπρου ήταν μια κάποια ελπίδα αλλαγής πορείας… Αλλά, ποιον είχε μέντορα και ποιου την ολέθρια πολιτική ακολουθεί; Του Ν. Αναστασιάδη, ο οποίος, όμως, παραδέχτηκε πως η διζωνική τέλειωσε, ήταν ανέφικτη, αλλά… ήταν έτοιμος να αναγνωρίσει το τ/κ ψευδοκράτος! Ο Ν. Χριστοδουλίδης υιοθέτησε τη διζωνική πεπατημένη.

Τι κάνει ταυτόχρονα; Περιπαίζει χοντρά τους πολίτες ότι, τάχα, είναι Ευρωπαϊστής, θέλει ευρωπαϊκό κράτος αλλά δεν εξήγησε ποτέ πώς ταυτίζονται οι παραβιάσεις της διζωνικής με τις αρχές της ΕΕ. Ιδού, σταχυολόγηση:

>Μιλώντας (9/5/2023) για την Ημέρα της Ευρώπης, είπε: «Η συμμετοχή της Κύπρου στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια αποτελεί ισχυρή πολιτική και διπλωματική ασπίδα προς αντιμετώπιση των όποιων επιβουλών κατά της εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας». Η τουρκοδιζωνική δεν είναι επιβουλή κατά της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας;

>Σε ομιλία του (12/5/2024) για τα 48χρονα του ΔΗΚΟ και τα 20χρονα της ένταξης στην ΕΕ, ο Ν. Χριστοδουλίδης διακήρυξε: «Θέλουμε μια λύση ευρωπαϊκή, λειτουργική, βιώσιμη. Θέλουμε ένα κράτος ευρωπαϊκό. Ένα κανονικό κράτος, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας το χαρακτήρισε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο». Μα, σοβαρά; Ποιον περιπαίζετε, κύριε Πρόεδρε; Τότε, γιατί κανοναρχείτε την τουρκοδιζωνική;

>Σε ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων (26/5/2026), διασάλπισε: «Αντιλαμβάνομαι το ιστορικό βάρος που ανέλαβα έναντι του λαού μου, να εργαστώ, να κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να παραδώσω μια πατρίδα χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς συρματοπλέγματα, χωρίς τον φόβο που τραυμάτισε τις ζωές της δικής μου γενιάς, χωρίς την ανασφάλεια που προκαλεί το εύθραυστο στάτους κβο».

>Μιλώντας (22/11/2025) στα εγκαίνια έκθεσης για τα 70χρονα της ΕΟΚΑ, ο Ν. Χριστοδουλίδης διακήρυξε πως ο αγώνας: «Έφερε το σημαντικότερο αγαθό που έχουμε μέχρι σήμερα, το σημαντικότερο διαπραγματευτικό μας χαρτί στην προσπάθειά μας για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας, έφερε την κρατική μας υπόσταση, την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αφού η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το σημαντικότερο αγαθό και το σημαντικότερο διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε, τι στο καλό, Πρόεδρε και ΔΗΣΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ, επιμένετε να παραδώσετε την Κύπρο αύτανδρη σε μια νέα τουρκοκρατία και τον Ελληνισμό προς τουρκοποίηση, σφάγιο στον Τούρκο; Επιτέλους, ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ την εντολή τού ΟΧΙ του κυρίαρχου λαού! Δεν σας εξουσιοδότησε κανείς να μας τουρκέψετε!