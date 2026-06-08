Με 160 χλμ./ώρα έτρεχε 28χρονος στο Αρκάνσας προσπαθώντας να ξεφύγει από αστυνομική καταδίωξη, έχοντας τέσσερα μικρά παιδιά μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με βίντεο μάλιστα που δημοσίευσαν οι Αρχές, το όχημα ανετράπη έπειτα από τροχαίο, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί από το όχημα ένα μωρό τεσσάρων μηνών και να καταλήξει στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου στο Κάμντεν, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για τροχονομική παράβαση τον 28χρονο Τάιρις Φλέτσερ. Αντί να συμμορφωθεί, ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Αρκάνσας, οι Αρχές δεν γνώριζαν ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν παιδιά όταν ξεκίνησε η καταδίωξη στον επαρχιακό δρόμο. Τελικά, ο Φλέτσερ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και το αυτοκίνητο ανατράπηκε.

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να πλησιάζει προσεκτικά το όχημα και να εντοπίζει ένα βρέφος πεσμένο στο γρασίδι, κοντά στο αυτοκίνητο και σε πεσμένα ηλεκτρικά καλώδια. Ο αστυνομικός σήκωσε αμέσως το παιδί και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο στο περιπολικό, ενώ συνάδελφός του παρέμεινε κοντά στο όχημα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια τα υπόλοιπα παιδιά -όλα ηλικίας κάτω των έξι ετών- μέσα στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Τα βοήθησαν να βγουν με ασφάλεια και τα οδήγησαν στα περιπολικά ώστε να εξεταστούν και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Έντρομοι, τύλιξαν τα μικρότερα παιδιά με κουβέρτες και τους έδωσαν νερό, ενώ παράλληλα συνέλαβαν τον Φλέτσερ. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, τα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε ιατρικό κέντρο. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η μητέρα τους.

Το βίντεο της καταδίωξης

Στο όχημα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα παραποιημένο πυροβόλο όπλο και ποσότητα μαριχουάνας. «Ως πατέρας, δεν μπορώ να φανταστώ έναν γονέα να παίρνει την απόφαση να οδηγεί απερίσκεπτα, πόσω μάλλον να ξεφεύγει από τις αρχές επιβολής του νόμου, με τα παιδιά του στο όχημα», δήλωσε ο διοικητής της Αστυνομίας του Αρκάνσας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μονάδας τόνισε ότι ο ύποπτος μπορούσε να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά αρνήθηκε να το κάνει.

Εις βάρος του Φλέτσερ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβάσεις του ΚΟΚ, κατοχή ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

iefimerida.gr