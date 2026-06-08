Εμφανίστηκαν από μόνοι τους στην Αστυνομία και παραδέχθηκαν την πράξη τους οι νεαροί που βανδάλισαν, το βράδυ του Σαββάτου, σταθμευμένο όχημα στην παραλιακή περιοχή της Γερμασόγειας, στη Λεμεσό.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε πως δύο ήταν τα άτομα που προκάλεσαν ζημιές.

Πρόκειται, όπως είπε, για αλλοδαπούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν από μόνοι τους στην Αστυνομία παραδέχθηκαν το περιστατικό, και θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY στο διαδίκτυο, φαινόταν μια ομάδα νεαρών να βανδαλίζει το όχημα.

Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών πλησίασε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ανέβηκε στο καπό και άρχισε να πηδά πάνω του, προκαλώντας ζημιές.

Ακολούθως, οι νεαροί αποχώρησαν με λεωφορείο από την περιοχή.

Για το περιστατικό είχε γίνει καταγγελία στην Αστυνομία για πρόκληση κακόβουλης ζημιάς.