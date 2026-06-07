Ένα απαράδεκτο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας κατέγραψε κάμερα πολίτη το βράδυ του Σαββάτου (07/06), στον παραλιακό δρόμο της Γερμασόγειας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του RoadReportCY, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, νεαροί βανδαλίζουν σταθμευμένο όχημα.

Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών πλησιάζει σταθμευμένο αυτοκίνητο, ανεβαίνει στο καπό και αρχίζει να πηδά πάνω του, προκαλώντας ζημιές στο όχημα.

Ακολούθως, οι νεαροί αποχώρησαν με λεωφορείο από την περιοχή.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία στο philenews, έχει γίνει καταγγελία για πρόκληση κακόβουλης ζημιάς και οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προς εντοπισμό των δραστών.