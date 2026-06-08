Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Κομισιόν εγκαινιάζουν σήμερα Δευτέρα την υλοποίηση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Παλαιστίνη, μέσω συμφωνιών με τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου (MENA) της Κομισιόν, η πρωτοβουλία ενεργοποιείται μέσω επιμέρους δανειακών συμφωνιών μεταξύ της Νομισματικής Αρχής της Παλαιστίνης και πέντε τραπεζών, της Bank of Palestine, της Quds Bank, της Palestine Investment Bank, της The National Bank και της Cairo Amman Bank, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης που φτάνει έως και τα 395 εκατ. δολάρια. Παράλληλα προβλέπεται η αξιοποίηση 2,1 εκατ. ευρώ σε τεχνική βοήθεια, στο πλαίσιο συνολικού πακέτου 3,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρηματοδοτική διευκόλυνση στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των παλαιστινιακών επιχειρήσεων σε προσιτή χρηματοδότηση, μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας, σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής πίεσης.

Η πράξη των 400 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο πολυετές πρόγραμμα της Κομισιόν για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Παλαιστίνης, συνολικού ύψους έως 1,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025 έως 2027. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 620 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και περίπου 576 εκατ. ευρώ για έργα σε τομείς όπως η υποδομή και η ανάπτυξη, ανάλογα με τις συνθήκες, σε Δυτική Όχθη, Ανατολική Ιερουσαλήμ και Γάζα.

Όπως αναφέρεται, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Τζελσομίνα Βιλιότι, δήλωσε ότι η ενεργοποίηση της διευκόλυνσης θέτει σε εφαρμογή τη δέσμευση των 400 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαια διοχετεύονται μέσω τοπικών τραπεζών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής της Νομισματικής Αρχής της Παλαιστίνης, Μοχάμεντ Μανάσρα, ανέφερε ότι το πακέτο των 395 εκατ. δολαρίων ενισχύει την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να στηρίζει τις επιχειρήσεις υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, μέσω δανειακών εργαλείων προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες και στοχευμένης χρηματοδότησης ΜΜΕ σε όλη ολόκληρη την Παλαιστίνη.

Από την πλευρά του, ο εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή της ΜΕΝΑ, Μάικλ Κάρνιτσνιγκ, δήλωσε ότι η διευκόλυνση των 400 εκατ. ευρώ, διοχετεύει κρίσιμη χρηματοδότηση απευθείας στην πραγματική οικονομία, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και της ανθεκτικότητας των παλαιστινιακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει από το 1995 χρηματοδότηση περίπου 1 δισ. ευρώ στην Παλαιστίνη, καθώς και επιπλέον μέσα επιμερισμού κινδύνου ύψους 120 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συνεργασία με τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην ενίσχυση βασικών τομέων της οικονομίας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η ΕΕ παραμένει μακροχρόνιος εταίρος της Παλαιστίνης και στηρίζει την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την οικονομική ανθεκτικότητα, στο πλαίσιο του στόχου για βιώσιμη σταθερότητα στην περιοχή. Από τον Οκτώβριο του 2023, οι συνολικές δεσμεύσεις της ΕΕ προς την Παλαιστίνη ανέρχονται σε σχεδόν 740 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια, ενώ το πολυετές πρόγραμμα στήριξης βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

ΚΥΠΕ