Τα φαινόμενα αντικοινωνικών συμπεριφορών από μερίδα κατοίκων της Χλώρακας, έχουν πλέον υπερβεί κατά πολύ τα αποδεκτά όρια. Σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ», η επίθεση ομάδας αλλοδαπών μονίμων κατοίκων της περιοχής κατά ενός κατοίκου Χλώρακας στον χώρο που βρίσκεται το θεατράκι και η βρύσης, στο κέντρο της κοινότητας, του οποίου κατέβασαν το παντελόνι στα πλαίσια μιας κακώς νοούμενης «πλάκας».

Το γεγονός αυτό θορύβησε την κοινοτική αρχή και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει ορίσει για αύριο βράδυ στον χώρο που συνέβη το συμβάν, ειδική συνεδρία προκειμένου να εξετασθεί η κατάσταση και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επαναφορά της ευνομίας και της ευταξίας στην κοινότητα.

Η αντίδραση της τοπικής αρχής σημειώνεται μετά τη συνεχή διαπίστωση ότι παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν και καταγγέλλονται συχνά τους τελευταίους μήνες στη Χλώρακα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στους υπόλοιπους κατοίκους.

Άνθρωποι που ζουν στη Χλώρακα όλη τους τη ζωή, ανέφερε αρμόδιος παράγοντας στον «Φ», αισθάνονται πλέον έντονα για την κατάσταση που δημιουργείται, αφού και η παραδοσιακή ηρεμία στην κοινότητα διαταράσσεται, αλλά και επειδή εξαιτίας της ανευθυνότητας κάποιων η Χλώρακα κινδυνεύει τα τελευταία χρόνια να καταστεί συνώνυμο της παραβατικότητας.