Ολοκληρώθηκαν γύρω στις 23.45 το βράδυ της Πέμπτης οι εργασίες της πρώτης μέρας του άτυπου ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την Κυπριακή Προεδρία, που διεξήχθησαν στην μαρίνα Αγίας Νάπας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τους αρχηγούς των κρατών μελών της ΕΕ, τους Προέδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σε δείπνο εργασίας συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αντιμετώπισή τους από την ΕΕ, και η συμβολή της στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τέθηκε επίσης, το θέμα της ετοιμότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια, περιλαμβανομένων πτυχών που σχετίζονται με το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας και πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.

Την Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα υποδεχτεί τους αρχηγούς κρατών ή Κυβερνήσεων στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενιά» στη Λευκωσία στις 8 πμ.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα διαβουλευθούν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με στόχο να δοθεί πολιτική κατεύθυνση στις συζητήσεις, προσανατολισμένη στην επίτευξη προόδου που να επιτρέψει μια πολιτική συμφωνία στο τέλος του έτους.

Το ΠΔΠ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς φακέλους που κληρονόμησε η Κυπριακή Προεδρία.

Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν η ολοκλήρωση της τεχνικής εργασίας και η έγκαιρη μετάβαση των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο, έχοντας ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συμβολή της Προεδρίας στην εντολή των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο, για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Ο ενδιάμεσος αυτός στόχος έχει επιτευχθεί.

Στις 12:10 μμ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 12:50μμ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί περιφερειακούς ηγέτες. Συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν να παρευρεθούν οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Συρίας και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Η συνεδρία και το γεύμα εργασίας των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων αναμένεται να αρχίσει στις 1:05μμ, ενώ στις 3:40μμ θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών εταίρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Παρασκευής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου.

