Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης στην Ελλάδα.

Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρά σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, την θέση του ως υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του καθώς ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι είναι απολύτου εμπιστοσύνης, επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών- το 2027.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι αλλαγές σηματοδοτούν την περαιτέρω αξιοποίηση στελεχών της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας, με εμπειρία τόσο στην κοινοβουλευτική δράση όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.»

Ποιος είναι ο Γιώργος Κώστηρας

Ο Γιώργος Κώτσηρας που αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έχει προταθεί για Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ, είναι επίσης ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). Εργατικός και αθόρυβος, εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019. Διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Ποιος είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι η Μαριλένα Σούκουλη

Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

protothema.gr