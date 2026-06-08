Σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς στεγαστικής πίστης βλέπουν στελέχη του κλάδου, καθώς, παρά τη μεγάλη αύξηση των τιμών πώλησης κατοικιών από το 2017, 7 στους 10 αγοραστές εξακολουθούν να καλύπτουν το σύνολο του τιμήματος με ίδια κεφάλαια, χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Το στοιχείο ανέφερε ο CEO της IMS FC, Κυριάκος Καμπούρης, στο 4ο Real Estate Conference του Capital.gr και του Forbes, στο Μέγαρο Μουσικής. Όπως προκύπτει, η χρήση στεγαστικού δανείου παραμένει περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος των αγοραπωλησιών, παρά την ενεργοποίηση του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ» από τις αρχές του 2025.

Μέχρι το τέλος Απριλίου είχαν εγκριθεί μέσω του προγράμματος 13.461 αιτήσεις στεγαστικών δανείων, με την απορρόφηση του προϋπολογισμού των 2 δισ. ευρώ να φθάνει στο 84,1%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IMS, η αγορά στεγαστικής πίστης αναμένεται να ολοκληρώσει το 2026 με χρηματοδοτήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ, καθώς θα εκταμιευθούν τα σχετικά κεφάλαια και θα ολοκληρωθούν οι πράξεις που συμφωνήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Ο κ. Καμπούρης εκτίμησε ότι, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας, ο συνολικός όγκος των χρηματοδοτήσεων στεγαστικής πίστης μπορεί να φθάσει τα 4 δισ. ευρώ, με τη συμβολή και του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ».

Η αγορά καταγράφει ήδη σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Το 2022 ο όγκος των στεγαστικών δανείων δεν ξεπερνούσε το 1,21 δισ. ευρώ, ενώ το 2025, με τη στήριξη των προγραμμάτων «Σπίτι Μου», αυξήθηκε κατά 106%, στα 2,51 δισ. ευρώ. Από αυτά, 843 εκατ. ευρώ αφορούσαν δάνεια μέσω των προγραμμάτων, ενώ 1,67 δισ. ευρώ αφορούσαν στεγαστικά δάνεια εκτός των σχετικών διατάξεων.

Η IMS αύξησε κατά 43,6% τις εκταμιεύσεις τραπεζικών κεφαλαίων το 2025, στα 210 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μερίδιο 10% στην αγορά στεγαστικής πίστης.

Όπως ανέφερε ο κ. Καμπούρης, υπάρχουν πλέον τράπεζες που χρηματοδοτούν ακόμη και το 90% της αξίας του συμβολαίου, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση αγοραπωλησιών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση παραμένει το σταθερό εισόδημα των ενδιαφερομένων, καθώς και η συνολική πιστοληπτική τους εικόνα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία της IMS για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με αυτά, αυξάνεται το ποσοστό του δανείου σε σχέση με τη συνολική αξία του ακινήτου, γεγονός που δείχνει ότι όσοι αγοραστές προσφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό χρειάζονται πλέον υψηλότερα ποσά για να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές της αγοράς.

Το μέσο στεγαστικό δάνειο ανερχόταν το 2025 σε 122.000 ευρώ, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 8%, στα 132.000 ευρώ. Παράλληλα, το ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του συμβολαίου αυξήθηκε από 60% το 2025 σε 65% το πρώτο τρίμηνο.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην κατηγορία δανείων 50.000-70.000 ευρώ, όπου το ποσοστό δανείου προς αξία ακινήτου αυξήθηκε κατά 15%, φθάνοντας στο 78,5%, από 67,1% πέρυσι. Τα υψηλότερα ποσοστά δανεισμού προς αξία ακινήτου καταγράφονται στις κατηγορίες 150.000-200.000 ευρώ και 200.000-300.000 ευρώ, με 82,4% και 82,1% αντίστοιχα.

Παρά την αύξηση των ποσών δανεισμού, οι περισσότεροι δανειολήπτες εξασφαλίζουν πλέον το σύνολο του ποσού που αιτούνται. Συγκεκριμένα, ποσοστό 91,4% των δανειοληπτών λαμβάνει το 100% του αιτούμενου ποσού.

Τα υψηλότερα ποσοστά πλήρους εκταμίευσης καταγράφονται στα δάνεια 50.000-70.000 ευρώ, με 96,8%, στα δάνεια 70.000-100.000 ευρώ, με 95,5%, και στην κατηγορία 150.000-200.000 ευρώ, με 95,3%. Υψηλό παραμένει το ποσοστό και στα δάνεια έως 50.000 ευρώ, όπου διαμορφώνεται στο 92,9%.

Αντίθετα, μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ αιτούμενου και τελικά εγκριθέντος ποσού εμφανίζεται στις κατηγορίες 100.000-150.000 ευρώ, όπου το 17,1% δεν έλαβε το σύνολο του ποσού που ζήτησε, και 200.000-300.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό 14,6%.

Capital.gr