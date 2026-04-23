Το μπάσκετ στην Αίγυπτο δεν συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή αθλήματα της χώρας, ενώ και σε επίπεδο εθνικών επιτυχιών δεν έχει να επιδείξει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.

Ωστόσο, υπάρχει ένας λόγος που στρέφει τα βλέμματα προς τα εκεί: ο Χαμάντ Φατί. Ο 30χρονος σέντερ αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου αγωνίζεται με την Τέλεκομ και κυριαρχεί στα παρκέ.

Τα σωματικά του προσόντα καθιστούν έως και αδύνατο το να τον σταματήσει κανείς. Τι play να σχεδιάσει ένας προπονητής όταν έχει απέναντι του αυτό το «τέρας της φύσης»; Ο Φατί που θα μπορούσε να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έχει ύψος 2.33 μέτρα και φοράει ένα «ταπεινό» παπούτσι νούμερο… 55.5!

Το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου, η Τέλεκομ τέθηκε αντιμέτωπη με τη Ζάμαλεκ στον τελικό του Κυπέλλου Αιγύπτου, εκεί όπου η ομάδα του «αγαθού» αυτού γίγαντα, ηττήθηκε με 87-68. Ο Φατί ωστόσο αν και ηττημένος, αναδείχθηκε MVP του αγώνα, μιας και κυριολεκτικά «κουβάλησε» την ομάδα στις πλάτες του.

Ο Αιγύπτιος «Γολιάθ»… σταμάτησε στους 17 πόντους, έχοντας 8/10 σουτ εντός πεδιάς, ενώ μάζεψε και 13 ριμπάουντ. Ωστόσο όπως δείχνει και το τελικό σκορ, μάλλον ήταν απελπιστικά μόνος και δεν κατάφερε να αλλάξει κάτι στην έκβαση του ματς και μαζί και του τίτλου.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Φατί έδωσε ακόμη μια «παράσταση», στον ημιτελικό της διοργάνωσης, όταν βγήκε εκ νέου πολυτιμότερος παίκτης του ματς, αυτή τη φορά απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ Αλεξάνδρεια, στη νίκη της Τέλεκομ με 75-72 που την έστειλε στον τελικό του θεσμού.

athletiko.gr