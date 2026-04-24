Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες τη βόρεια Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, μετέδωσε το KOCO News, θυγατρική του ABC News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, πλήττοντας και την Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα.

A tornado destroyed a city in Oklahoma and damaged Vance Air Force Base



A powerful storm swept across the northern part of the state, with the city of Enid hit the hardest — hundreds of homes were damaged or destroyed, cars were lifted into the air, and infrastructure was… pic.twitter.com/QmeVrjWn8R April 24, 2026

Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις δέουσες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn April 24, 2026

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.

