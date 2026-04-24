Χαοτικές σκηνές κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων στη χώρα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μια νοσηλεύτρια φαίνεται να διασώζει τρία νεογέννητα μωρά από νοσοκομείο στην Τεχεράνη και να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Surveillance footage showed chaotic scenes at Iranian hospitals as strikes rain down on the country.



One scene captured a nurse rescuing three newborn babies at a hospital in Tehran and carrying them to safety.



April 24, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιχείρηση εναντίον του. Έκτοτε, η ένταση έχει κλιμακωθεί απότομα στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στις τελευταίες εξελίξεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για στρατιωτική δράση κατά ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στα Στενά, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου που φέρεται να συνδέεται με λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου, ενώ το Ιράν κατέλαβε δύο εμπορικά πλοία (το ένα ελληνόκτητο) ως αντίποινα, επιτείνοντας το χάος στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες παραμένουν εύθραυστες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει προσωρινή παράταση της εκεχειρίας, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιμένει ότι η ηγεσία της παραμένει ενωμένη, απορρίπτοντας αμερικανικούς ισχυρισμούς περί εσωτερικών ρηγμάτων.

