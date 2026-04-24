Μια απρόσμενη και σοκαριστική περιπέτεια έζησε μια γυναίκα στην απομακρυσμένη ενδοχώρα της Αυστραλίας, όταν κατά τη διάρκεια στάσης για τουαλέτα σε οδικό ταξίδι, κατέληξε να εγκλωβιστεί μέσα σε λάκκο αποχέτευσης, αφού το έδαφος υποχώρησε κάτω από τα πόδια της.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βόρειας Επικράτειας, η γυναίκα παγιδεύτηκε μέχρι τη μέση μέσα σε βόθρο και παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις ώρες, μέχρι να απεγκλωβιστεί από έναν διερχόμενο τεχνίτη που έτυχε να περνά από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η γυναίκα ταξίδευε με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, επιστρέφοντας στην Καμπέρα μετά από επίσκεψη σε συγγενείς στο Ντάργουιν, σύμφωνα με ανάρτηση της κοινότητας Action for Alice στο Facebook.

Πώς έγινε το ατύχημα

Η τουαλέτα όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται στη ζώνη διατήρησης μετεωριτών Henbury, περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την απομονωμένη πόλη Άλις Σπρινγκς.

Πρόκειται για μια υπαίθρια τουαλέτα τύπου «pit», δηλαδή μια βασική εγκατάσταση χωρίς καζανάκι, όπου τα λύματα συγκεντρώνονται σε έναν βαθύ λάκκο στο έδαφος. Τέτοιες τουαλέτες είναι συνηθισμένες σε απομονωμένες ή αγροτικές περιοχές, όπως χώροι κατασκήνωσης εκτός δικτύου.

Κατά τη χρήση της, το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει μέσα στον λάκκο και να εγκλωβιστεί μέσα σε ανθρώπινα απόβλητα.

Μάρτυρας που μίλησε στο τοπικό μέσο NT News ανέφερε ότι ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή ενός διερχόμενου τεχνίτη, ο οποίος βοήθησε στη διάσωση.

Ο τεχνίτης έριξε σχοινί μέσα στον λάκκο, στο οποίο η γυναίκα πιάστηκε, και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το όχημά του για να την τραβήξει προς τα έξω. Η διαδικασία απεγκλωβισμού διήρκεσε περισσότερο από 45 λεπτά.

Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, μέσα στον λάκκο υπήρχαν «κυριολεκτικά πάνες, περιττώματα και ούρα», γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Το αρμόδιο όργανο ασφάλειας εργασίας της περιοχής, NT WorkSafe, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Παρόμοια περιστατικά δεν είναι πρωτοφανή στην Αυστραλία. Τον Ιούλιο του 2024, πυροσβέστες χρειάστηκε να διαλύσουν τουαλέτα στην περιοχή Indigo Valley στη Βικτώρια για να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα, ενώ το 2012 μια 65χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο μετά από πτώση σε παρόμοια τουαλέτα στο Κουίνσλαντ, όπου υπέστη κάταγμα στο πόδι.

