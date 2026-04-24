Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Μην με πιέζεται», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Ιράν είναι αυτό που δεν έχει χρόνο, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να παραμένουν αμετακίνητες στους όρους τους σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, καθιστώντας αβέβαιη ακόμη και την προοπτική μιας νέας συνάντησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «έλλειψη σαφούς ηγεσίας» στην Τεχεράνη για την καθυστέρηση των συνομιλιών, σημειώνοντας πως η ηγεσία είναι «διχασμένη ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα, στους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς». Η δήλωση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «ισχυρή ενότητα» στο εσωτερικό του Ιράν που, όπως υποστήριξε, έχει προκαλέσει ρήγμα στους αντιπάλους, προειδοποιώντας παράλληλα για «επικοινωνιακές επιχειρήσεις» που στοχεύουν στην υπονόμευση της εθνικής συνοχής και ασφάλειας.

Καθώς η πίεση αυξάνεται από τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι Αμερικανοί θα πληρώνουν περισσότερα για καύσιμα για «λίγο καιρό», σε αντάλλαγμα για «ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα». Απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων από τον ίδιο στον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναπτύσσουν νέα σχέδια για να στοχεύσουν τις δυνατότητες του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ σε περίπτωση που η τρέχουσα εκεχειρία καταρρεύσει, σύμφωνα με το CNN, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι το Ορμούζ θα ανοίξει όταν το Ιράν κάνει συμφωνία. Διέταξε επίσης το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να επιτεθεί σε οποιαδήποτε ιρανικό σκάφος αποπειραθεί να τοποθετήσει νάρκες στην πλωτή οδό.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επέμεινε ότι δεν πρόκειται να εξετάσει το άνοιγμα του Στενού, έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο κατά τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων στον Λευκό Οίκο. Η τρέχουσα εκεχειρία επρόκειτο να λήξει την Κυριακή 26 Απριλίου.

Τραμπ για Ιράν: «Δεν βιάζομαι για συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται υπό πίεση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Έχω όλον τον χρόνο του κόσμου… Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και για όλον τον κόσμο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι επιδιώκει να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά; Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε», δήλωσε.

skai.gr