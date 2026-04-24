Με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό επικήρυξαν οι ΗΠΑ ανώτατο αξιωματούχο φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Ιράκ. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον ηγέτη της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη ιρακινής ένοπλης ομάδας Kataeb Sayyid al-Shuhada (KSS), την οποία η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι αναζητούν πληροφορίες για τον ηγέτη της KSS Hashim Finyan Rahim al-Saraji, επίσης γνωστό ως Abu Alaa al-Walai.

Η ομάδα έχει «σκοτώσει Ιρακινούς πολίτες και έχει επιτεθεί σε διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, καθώς και σε στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία», δήλωσε η Ουάσινγκτον.

Ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν στοχεύσει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τις διπλωματικές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις της στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τα πετρελαιοπηγεία που λειτουργούν από ξένες εταιρείες.

Το Ιράκ, το οποίο είχε πρόσφατα ανακτήσει κάποια σταθερότητα μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, παρασύρθηκε αμέσως στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής που πυροδοτήθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσφέρθηκε παρόμοια αμοιβή για τον ηγέτη της ιρακινής ένοπλης ομάδας που απήγαγε την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλσον τον περασμένο μήνα και την κράτησε για μια εβδομάδα όμηρο πριν την αφήσει ελεύθερη.

Η Ουάσινγκτον έχει ασκήσει πιέσεις στη Βαγδάτη για την καταπολέμηση των φιλο-Τεχερανικών ομάδων, αναστέλλοντας τις μεταφορές μετρητών και παγώνοντας τη χρηματοδότηση για προγράμματα ασφαλείας στο Ιράκ.

ertnews.gr