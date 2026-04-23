Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 5–6 Φεβρουαρίου 2026 η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου YSBE Net (Youth Social Business & Entrepreneurship Network), μια πρωτοβουλία του Erasmus+ που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από επτά χώρες των Βαλκανίων: Ρουμανία, Κύπρος, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία.

Η διήμερη συνάντηση επικεντρώθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, με τους εταίρους να καθορίζουν ρόλους, χρονοδιαγράμματα και βασικά ορόσημα για τις επόμενες δράσεις. Μέσω συνεδριών και εργαστηρίων, διαμορφώθηκε το πλαίσιο για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και το συνέδριο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, που εστίασε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, με διεθνείς ομιλητές και εργαστήρια στη Λευκωσία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ρόλο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ως εργαλείο κοινωνικού αντικτύπου, ενισχύοντας τη συμμετοχή των νέων στις κοινότητες τους.

Το έργο YSBE Net θα προχωρήσει με την υλοποίηση διαφόρων δράσεων, όπως:

Μάθημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας για μαθητές λυκείου

Προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και youth workers

Διαδικτυακό hackathon για κοινωνικές προκλήσεις

Δύο διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, με διοργανωτές τη Βουλγαρία και την Κύπρο

Αυτές οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την ενδυνάμωση των οργανισμών νεολαίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη.