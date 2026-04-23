Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις οι αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι αναφορές του στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, αναφορικά με τις νομοθεσίες που αφορούν τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας. Οι Βουλευτές εξέφρασαν πολιτικές διαφωνίες με ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών, ενώ παράλληλα φάνηκε περιθώριο για αποδοχή μερικών νομοτεχνικών αλλαγών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πέντε αναπομπές και τις τέσσερις αναφορές που αφορούν τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις, με ιδιαίτερη κριτική να επικεντρώνεται στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμο του 2026. Τα κόμματα αντέτειναν ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αναπομπές αφορούν πολιτικές διαφωνίες και όχι νομικά ή συνταγματικά ζητήματα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι η αναπομπή του Προέδρου συνιστά πολιτική διαφωνία και όχι νομικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι το κόμμα του επιμένει στην προστασία των αδύναμων δανειοληπτών και στην δυνατότητα προσφυγής τους στο δικαστήριο για την αμφισβήτηση καταχρηστικών πρακτικών τραπεζών.

Αντίστοιχα, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, υποστήριξε ότι η αναπομπή του Προέδρου είναι ξεκάθαρα πολιτική και αναφερόμενος στη νομοθεσία για τη μεταβίβαση ακινήτων, είπε ότι στόχος είναι να γίνει το σύστημα πιο δίκαιο για τους δανειολήπτες.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ανέφερε ότι με συγκεκριμένες νομοτεχνικές αλλαγές μπορεί να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την αναπομπή του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επεσήμανε ότι η αναπομπή είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τις επικρίσεις ότι η Νομική Υπηρεσία παρεμβαίνει πολιτικά. Τόνισε επίσης ότι οι αναφορές για τη νομοθεσία που αφορά την αναστολή πλειστηριασμών δεν αποτυπώθηκαν με σαφήνεια στο σχετικό κείμενο.

Η Κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι τέσσερις από τους πέντε νόμους αναπέμφθηκαν για επανεξέταση λόγω νομικοτεχνικών ζητημάτων και πιθανών ασυμβατοτήτων με άλλες νομοθεσίες. Ειδικά για τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2026, η Κυβέρνηση προβάλλει ενδεχόμενες επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα δημόσια οικονομικά.

ΚΥΠΕ