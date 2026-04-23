Η πλειοψηφία των πέντε αναπομπών νόμων αναφορικά με τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας αναμένεται να τροποποιηθούν από τα κόμματα που υπογράφουν τις προτάσεις νόμου, έτσι ώστε να γίνουν μερικώς αποδεκτές από το Νομοθετικό Σώμα.

Χθες πρωί-πρωί, η Προεδρία της Δημοκρατίας προώθησε στη Βουλή τις πέντε αναπομπές νόμων, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» σε χθεσινό του δημοσίευμα και σήμερα τα κείμενα θα τεθούν στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Για τις τέσσερις από τις πέντε αναπομπές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τα κόμματα να επανεξετάσουν συγκεκριμένες διατάξεις, με σκοπό τη βελτίωση τους. Οι συγκεκριμένες τέσσερις αναπομπές εδράζονται σε νομοτεχνικά λάθη, ζητήματα αναδρομικότητας αλλά και σύγκρουσης νομοθετικών ρυθμίσεων.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν μερικώς αποδεκτές τις αναπομπές, με παράλληλη τροποποίηση των αντίστοιχων νόμων, ώστε να ικανοποιηθεί η εκτελεστική εξουσία και να δημοσιευτούν οι νομοθεσίες.

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ θα επιμένει στις προτάσεις του, απορρίπτοντας τις αναπομπές, τουλάχιστον αυτές που αφορούν δικές του προτάσεις. Σημειώνεται πως οι τελικές θέσεις των κομμάτων θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, λίγο πριν από την έναρξη της τελευταίας, πριν τις εκλογές, Ολομέλειας της Βουλής, που είναι προγραμματισμένη για τις 11 π.μ.

Ποιεςνομοθεσίες θα διαφοροποιηθούν

Η διαφοροποίηση των κειμένων αφορά τη νομοθεσία που προέρχεται από το ΔΗΚΟ και με την οποία δίνεται η εξουσία σε κάθε δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει διαφορές μεταξύ, εγγυητή και παρόχου εξασφάλισης και πιστωτή σε σχέση με ζητήματα για τη σύμβαση, να αποφασίζει παραμερισμό ειδοποίησης εκποίησης (τύπου ΙΑ). Στην αναπομπή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάνει λόγο για επέμβαση της Βουλής στη Δικαστική Εξουσία. Παράλληλα, σημειώνει πως οι ρυθμίσεις της πρότασης συναντούν τις υποχρεώσεις άλλης νομοθεσίας, στην οποία η καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων δημιουργεί απευθείας αγώγιμο δικαίωμα αποζημιώσεων κατά της Δημοκρατίας.

Άλλη διαφοροποίηση θα γίνει για τον νόμο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών. Προβλέπει την άρση της ετεροβαρούς θέσης που αποδίδεται στους πιστωτές. Όπως αναφέρεται στην αναπομπή, η πρόθεση του νομοθέτη δεν αποτυπώθηκε με ορθό νομοτεχνικό τρόπο και θα πρέπει να αλλάξει. Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπιστώνει ασυμβατότητα με το Σύνταγμα, καθώς επηρεάζονται υφιστάμενα συμβατικά δικαιώματα του πιστωτή. Τονίζει, επίσης πως στην περίπτωση που η ρύθμιση εφαρμοστεί τελικά μόνο για νέες συμβάσεις θα πρέπει αυτό να αποτυπωθεί ξεκάθαρα στον νόμο, ώστε να αρθεί το ζήτημα της συνταγματικότητας.

Σε αλλαγές θα προχωρήσει το ΕΛΑΜ και στη δική του πρόταση, η οποία απαγορεύει στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο μοναδικός λόγος της αναπομπής είναι η μη συμπερίληψη στο κείμενο των προσώπων που δεσμεύονται από τον νόμο, αλλά και των προσώπων που ασκούν όμοια δραστηριότητα, γι αυτό θα πρέπει να περιληφθούν στο νομοθέτημα.

Όλα ανοιχτά

Όσον αφορά την πρόταση νόμου περί Ελευθερροποίησης του Επιτοκίου, που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ και με την οποία απαγορεύεται στις τράπεζες να επιβάλλουν επιπλέον τόκους σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης περιλαμβανομένων τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους.

Σύμφωνα με την αναπομπή, το κύριο ζήτημα που προκύπτει είναι η έλλειψη διάταξης σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του νόμου ενώ εάν αφεθεί ως έχει θα τεθεί ζήτημα κατά πόσο η εφαρμογή του αφορά και υφιστάμενες συμβάσεις ή όχι . Υποδεικνύεται πως εισάγεται έμμεση αναδρομικότητα κατά τρόπο που παραβιάζει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως αφού αναδρομικά επηρεάζει ήδη κεκτημένα δικαιώματα συμβαλλόμενων τα οποία συμφωνηθεί στη σύμβαση. Όταν συζητείτο η πρόταση νόμου στη Βουλή, εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών είχαν συμφωνήσει νοούμενου ότι η ρύθμιση θα αφορούσε τα νέα δάνεια. Για την συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο του νόμου.

Μπλόκο από ΑΚΕΛ

Ο μόνος αναπεμφθείς νόμους που δεν θα διαφοροποιηθεί από τους εισηγητές του είναι αυτός του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων, που προβλέπει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για καταχρηστικές ρήτρες και για το ύψος του δανείου. Όπως αναφέρεται στην αναπομπή, η ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικές καθυστερήσεις στις εκποιήσεις, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ακόμη και με αβάσιμους ισχυρισμούς, με αποτέλεσμα υπερφόρτωση των Δικαστηρίων. Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα μέσω της επίδρασης στη δυνατότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ να ανακτά οφειλές και να αποπληρώνει την κρατική ενίσχυση, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και το δημόσιο χρέος.