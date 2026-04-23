Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων απέρριψε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον νόμο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την απαγόρευση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε γόνιμη γεωργική γη, παρά τις συνταγματικές και άλλες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Στην ψηφοφορία, 15 Βουλευτές (11 από ΔΗΣΥ και 4 από ΔΗΚΟ) τάχθηκαν υπέρ της αποδοχής της αναπομπής, ενώ 26 Βουλευτές, μεταξύ των οποίων 11 του ΑΚΕΛ, 1 του ΔΗΣΥ, 3 του ΔΗΚΟ, 2 του ΕΛΑΜ, 1 της ΕΔΕΚ, 3 της ΔΗΠΑ, 2 του Κινήματος Οικολόγων και 3 ανεξάρτητοι, ψήφισαν κατά.

Η αναπομπή αφορούσε την πρόνοια του νόμου που απαγορεύει την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε γόνιμη ή αρδευόμενη γη, περιοχές αναδασμού και προστατευόμενες ζώνες. Η εκτελεστική εξουσία υποστήριξε ότι η ρύθμιση περιορίζει τη διείσδυση των ΑΠΕ και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τους στόχους της Κύπρου για το 2030, ενώ εγείρονται ζητήματα διάκρισης των εξουσιών, δικαιώματος ιδιοκτησίας και ασάφειας στο νομοθετικό κείμενο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, εξέφρασε λύπη για την αναπομπή και υποστήριξε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης διατηρεί την ανεξέλεγκτη κατάσταση στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε γόνιμη γεωργική γη, απορρίπτοντας πλήρως την αναπομπή ως πολιτική επιλογή.

Ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε την ευρωπαϊκή υποχρέωση της Κύπρου να καθορίσει περιοχές ανάπτυξης ΑΠΕ και επισήμανε τις καθυστερήσεις και την έλλειψη συντονισμού, ενώ ο βουλευτής Κωστής Ευσταθίου τόνισε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρια και χαρακτήρισε τις ενστάσεις της εκτελεστικής εξουσίας αβάσιμες.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου επισήμανε ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται αυτόματα δικαίωμα ανάπτυξης, ενώ ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης υποστήριξε τις θέσεις του ΑΚΕΛ για την ανάπτυξη ΑΠΕ σε γεωργική γη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, ανέφερε ότι η απόλυτη απαγόρευση δημιουργεί προβλήματα και περιορίζει τη δυνατότητα γεωργών να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ζητώντας καλύτερους περιορισμούς και εκφράζοντας υποστήριξη στην αναπομπή.

