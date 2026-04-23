Ομόφωνα, με 44 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ρύθμιση που διασφαλίζει ότι τα πλεονάσματα από οικιακά φωτοβολταϊκά δεν θα μηδενίζονται, αποδεχόμενη μερικώς την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον τροποποιητικό νόμο περί προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Η απόφαση προβλέπει ότι τα πλεονάσματα ενέργειας που παράγονται από νοικοκυριά δεν θα διαγράφονται, αλλά θα διατηρούνται μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης ή αποζημίωσής τους. Παράλληλα, η Βουλή προχώρησε σε τροποποιήσεις για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που είχαν εγείρει ο Πρόεδρος, τα οποία αφορούσαν κυρίως πιθανή δημοσιονομική επιβάρυνση και παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην εκτελεστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί μερικώς την αναπομπή, με βασική αλλαγή ότι τα πλεονάσματα δεν θα διαγράφονται μέχρι την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, εκφράζοντας αισιοδοξία, σημείωσε ότι η απόφαση διασφαλίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ενώ ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, επισήμανε την ανάγκη για λύσεις στην απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης δράσης της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής Αμμοχώστου, Μιχάλης Γιακουμή, ανέφερε ότι η απόφαση αποκαθιστά την αδικία εις βάρος των 100.000 νοικοκυριών και τόνισε την ανάγκη για άμεση δημιουργία νέου πλαισίου αυτοκατανάλωσης.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, εξέφρασε απογοήτευση για την αποτυχία αξιοποίησης των ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι οι αποκοπές από φωτοβολταϊκά είχαν καταστεί συνηθισμένο φαινόμενο, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η αποκοπή θα ήταν η έσχατη λύση. Τόνισε ότι η σημερινή απόφαση διασφαλίζει ότι κανένα πλεόνασμα ενέργειας δεν θα μηδενίζεται και ότι πλέον η ευθύνη για τη διαχείριση του ζητήματος μεταφέρεται στην κυβέρνηση.

Η βουλευτής Λευκωσίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επισήμανε ότι παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις, οι πολίτες που επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υψηλούς λογαριασμούς, αποδίδοντας την κατάσταση στην ανεπαρκή διαχείριση από τους αρμόδιους.

